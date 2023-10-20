Просунулися вглиб: ЗСУ домоглися успіху біля Роботиного і Вербового, — аналітики (карти боїв)

У районі Роботиного українська армія просунулася на 1,5-1,6 кілометра вглиб російських оборонних рубежів. Аналітики ISW також відзначають успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Related video

Українські військові досягли значних успіхів у кількох напрямках, зокрема в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Захисники також змогли просунутися вглиб російських оборонних ліній у напрямку Опитного та відкинути російські сили з позицій біля Вербового. Також на невизначеній фронтовій ділянці в Роботиному українські війська просунулися на 1,5-1,6 кілометра вглиб російських оборонних рубежів. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, опублікованому 19 жовтня.

Луганська область — карта боїв

У Луганській області Збройні сили Росії продовжили атаки вздовж лінії від Куп'янська до Сватового і Кремінної й домоглися деякого просування. Відеозаписи із зазначеними місцями розташування, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що російські війська просунулися на північ від Іванівки. Однак українські війська успішно відбили атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Кислівки, Надії та Макіївки. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зазначив, що українські військові посилили свої оборонні позиції на напрямку Куп'янськ-Лиман, що робить непростим завдання для російських сил прорвати їх попри постійні атаки.

Міноборони РФ повідомило, що українські війська провели марні атаки поблизу Синьківки та Іванівки в Харківській області, а також Новоєгорівки, Макіївки та Діброва в Луганській області.

Ситуація в Донецькій області — Бахмут — карти боїв

Сили оборони України провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня і, як повідомляється, домоглися успіху в Кліщіївці, Андріївці та Курдюмівці. Вони також просунулися вглиб російських оборонних ліній у напрямку Опитного. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, зазначив, що українські війська перемістилися за залізничну лінію в різних невказаних районах на південь від Бахмута.

Ситуація в районі Бахмута

Російські джерела повідомляли про просування українських сил за залізничну лінію поблизу Кліщіївки, але інші стверджували, що українським силам не вдалося пройти далі цієї лінії. Російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня, але не змогли просунутися вперед. Євлаш також заявив, що російські війська марно намагалися повернути втрачені позиції біля Андріївки.

За даними ISW, російські війська провели наступальні операції навколо Авдіївки 19 жовтня і домоглися невеликого просування. Відеозаписи з геолокацією показують, що російські диверсійно-штурмові підрозділи просунулися на північний схід від Новомихайлівки. Українські збройні сили зуміли відбити російські атаки в районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Північного і Первомайського. Український військовий аналітик Костянтин Машовець стверджував, що підрозділи російської 1-ї мотострілецької бригади просунулися на кілька сотень метрів у районі ресторану "Царське полювання", а підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади просунулися на кілька сотень метрів у напрямку Водяне-Нетайлове. Він також повідомив, що російські війська просунулися на кілька сотень метрів у районі Водяне-Тоненьке. ISW не мав інформації, що підтверджує останні два твердження Машовця, і офіційні українські джерела також не підтвердили їх.

Ситуація в районі Донецька Ситуація в районі Донецька

Російські блогери повідомляли про наступальні дії російських військ у невизначених районах на південь, захід і північний захід від Авдіївки. Машовець також стверджував, що підрозділи російської армії атакували поблизу Степового і Кам'янки. Він також повідомив про спроби підрозділів російських добровольчих батальйонів просунутися до шосе N20 на схід від Авдіївки з позицій біля Крутої Балки.

13 жовтня українські війська провели обмежені контратаки поблизу Авдіївки й, за повідомленнями, досягли успіху. Машовець заявив, що українські війська відтіснили російські сили на південь від Сєверного і запобігли спробам російських підрозділів мотострілецької бригади наблизитися до залізничної лінії біля Степового. Він також стверджував, що українські сили провели контратаку поблизу Красногорівки, але не надав інформацію про результат атаки.

Згідно з ISW, російські війська провели наступальні операції на північний захід від Донецька 19 жовтня і досягли успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 18 жовтня, вказує на те, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки. Українські збройні сили змогли відбити російські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Український військовий аналітик повідомив, що підрозділи російської армії безрезультатно атакували біля Мар'їнки.

Важливо зазначити, що 19 жовтня українські війська не проводили наземних атак на південний захід від Донецька, як це було заявлено або підтверджено.

Південний напрямок — Запорізька та Донецька області — карта боїв

Як пише ISW, російські окупаційні сили провели обмежені контратаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, однак вони не досягли заявленого або підтвердженого успіху. Український Генеральний штаб заявив, що ЗСУ успішно відбили російські атаки недалеко від Золотої Ниви й Новомайорська.

Військовий аналітик і спостерігач Костянтин Машовець вказав на активізацію російських збройних сил Східного угруповання військ у районі Бердянська (прикордонний район Донецької та Запорізької областей). Він також повідомив, що передові підрозділи російської бригади морської піхоти робили спробу перетнути дорогу T0509, що йде від Великої Новосілки до Вугледара, у напрямку Новоукраїнки, починаючи з позицій у селищі Шевченка. Машовець також стверджував, що підрозділи російської армії безрезультатно атакували з Новодонецького в напрямку Золотої Ниви.

Ситуація в Запорізькій області Ситуація в Запорізькій області

Згідно з російськими джерелами, українські збройні сили провели невдалу наземну атаку в районі кордону Донецької та Запорізької областей 19 жовтня. Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські збройні сили відбили дві невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи в лісовому масиві недалеко від Приютного.

Російські блогери стверджували, що українські збройні сили обороняються вздовж лінії Старомайорське — Урожайне, однак вони не здійснюють активних атак для захоплення нових позицій у цьому районі через сильні російські авіаційні та артилерійські удари.

Ситуація в районі Работиного та П'ятихаток

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області на 19 жовтня і просунулися вперед. Генеральний штаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські збройні сили домоглися успіху на південь від Роботиного і на південний захід від Вербового, просуваючись на 400 метрів у невизначеній ділянці західного фронту Запоріжжя.

Машовець зазначив, що українські збройні сили витіснили російські збройні сили з позицій недалеко від Вербового і просунулися на 1,5-1,6 кілометра углиб російських оборонних рубежів на невизначеній ділянці фронту, що простягається від Роботиного. Міністерство оборони Росії повідомило, що українські збройні сили провели дві невдалі атаки недалеко від Вербового.

Російські блогери стверджували, що українські збройні сили здійснили невдалі атаки поблизу Новопрокопівки й підтримують тиск уздовж лінії Роботино-Вербове. Один із російських блогерів заявив, що ситуація на північний захід від Роботиного на лінії Жереб'янки-П'ятихатки залишається здебільшого незмінною, але він також повідомив, що українські збройні сили намагаються змістити лінію фронту на схід у напрямку Малих Щербаків.

19 жовтня російські збройні сили продовжили контратаки в західній частині Запорізької області й домоглися обмеженого підтвердженого просування. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 19 жовтня, видно рух російського танка і бойової машини піхоти БМД-4 приблизно за 4 кілометри на схід від Новопрокопівки, що свідчить про те, що російські збройні сили утримують позиції в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що цей відеозапис свідчить про успішну контратаку російських збройних сил недалеко від Новопрокопівки. Вони також стверджували, що російські збройні сили атакували на захід від Роботиного, у напрямку Новоданилівки та поблизу Вербового.

Машовець наголосив, що російське командування безперервно перекидає тактичні резерви в цей район, які складають перегруповані тактичні групи мобілізованих військ, щоб підтримувати контратаки російських збройних сил на українських флангах у цьому районі.

Важливо

"Занадто пізно": Abrams не допоможуть контрнаступу ЗСУ, а лише створять проблеми, — ЗМІ

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про те, що осінні дощі та зимові холоди впливатимуть на контрнаступ ЗСУ, оскільки просування українських сил буде сильно сповільнено.