Продвинулись вглубь: ВСУ добились успеха возле Работино и Вербового, — аналитики (карты боев)

В районе Работино украинская армия продвинулась на 1,5-1,6 километра вглубь российских оборонительных рубежей. Аналитики ISW также отмечают успехи ВСУ на Бахмутском направлении.

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Украинские военные достигли значительных успехов в нескольких направлениях, в том числе в районе Клещиевки, Андреевки, и Курдюмовки. Защитники также смогли продвинуться вглубь российских оборонительных линий в направлении Опытного и отбросить российские силы с позиций около Вербового. Также на неопределенном фронтовом участке в Работино украинские войска продвинулись на 1,5-1,6 километра вглубь российских оборонительных рубежей. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны в своем отчете, опубликованном 19 октября.

Луганская область — карта боев

В Луганской области Вооруженные силы России продолжили атаки вдоль линии от Купянска до Сватово и Кременной и добились некоторого продвижения. Видеозаписи с указанными местоположениями, опубликованные 19 октября, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на север от Ивановки. Однако украинские войска успешно отразили атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Кисловки, Надии и Макеевки. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметил, что украинские военные усилили свои оборонительные позиции на направлении Купянск-Лиман, что делает непростым задачу для российских сил прорвать их, несмотря на постоянные атаки.

Минобороны РФ сообщило, что украинские войска провели безуспешные атаки вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области, а также Новоегоровки, Макеевки и Диброва в Луганской области.

Ситуация в Донецкой области — Бахмут — карты боев

Силы обороны Украины провели наступательные операции под Бахмутом 19 октября и, как сообщается, добились успеха в Клещиевке, Андреевке и Курдюмовке. Они также продвинулись вглубь российских оборонительных линий в направлении Опытного. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск, отметил, что украинские войска переместились за железнодорожную линию в разных неуказанных районах к югу от Бахмута.

Ситуация в районе Бахмута

Российские источники сообщали о продвижении украинских сил за железнодорожную линию вблизи Клещиевки, но другие утверждали, что украинским силам не удалось пройти дальше этой линии. Российские войска провели наступательные операции под Бахмутом 19 октября, но не смогли продвинуться вперед. Евлаш также заявил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции около Андреевки.

По данным ISW, российские войска провели наступательные операции вокруг Авдеевки 19 октября и добились небольшого продвижения. Видеозаписи с геолокацией показывают, что российские диверсионно-штурмовые подразделения продвинулись на северо-восток от Новомихайловки. Украинские вооруженные силы сумели отразить российские атаки в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского. Украинский военный аналитик Константин Машовец утверждал, что подразделения российской 1-й мотострелковой бригады продвинулись на несколько сотен метров в районе ресторана "Царская охота" и подразделения российской 9-й мотострелковой бригады продвинулись на несколько сотен метров в направлении Водяное-Нетайлово. Он также сообщил, что российские войска продвинулись на несколько сотен метров в районе Водяное-Тоненькое. ISW не имел информации, подтверждающей последние два утверждения Машовца, и официальные украинские источники также не подтвердили их.

Ситуация в районе Донецка Ситуация в районе Донецка

Российские блогеры сообщали о наступательных действиях российских войск в неопределенных районах на юг, запад и северо-запад от Авдеевки. Машовец также утверждал, что подразделения российской армии атаковали вблизи Степового и Каменки. Он также сообщил о попытках подразделений российских добровольческих батальонов продвинуться к шоссе N20 к востоку от Авдеевки с позиций около Крутой Балки.

13 октября украинские войска провели ограниченные контратаки вблизи Авдеевки и, по сообщениям, добились успеха. Машовец заявил, что украинские войска оттеснили российские силы к югу от Северного и предотвратили попытки российских подразделений мотострелковой бригады приблизиться к железнодорожной линии около Степового. Он также утверждал, что украинские силы провели контратаку близ Красногоровки, но не предоставил информацию о результате атаки.

Согласно ISW, российские войска провели наступательные операции к юго-западу от Донецка 19 октября и добились успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 18 октября, указывает на то, что российские войска продвиглись на северо-восток от Новомихайловки. Украинские вооруженные силы смогли отразить российские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки. Украинский военный аналитик сообщил, что подразделения российской армии безуспешно атаковали около Марьинки.

Важно отметить, что 19 октября украинские войска не проводили наземных атак к юго-западу от Донецка, как это было заявлено или подтверждено.

Южное направление — Запорожская и Донецкая области — карта боев

Как пишет ISW, российские оккупационные силы провели ограниченные контратаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако они не достигли заявленного или подтвержденного успеха. Украинский Генеральный штаб заявил, что ВСУ успешно отразили российские атаки недалеко от Золотой Нивы и Новомайорска.

Военный аналитик и наблюдатель Константин Машовец указал на активизацию российских вооруженных сил Восточной группировки войск в районе Бердянска (пограничный район Донецкой и Запорожской областей). Он также сообщил, что передовые подразделения российской бригады морской пехоты предпринимали попытку пересечь дорогу T0509, идущую от Великой Новоселки в Угледар, в направлении Новоукраинки, начиная с позиций в поселке Шевченко. Машовец также утверждал, что подразделения российской армии безуспешно атаковали из Новодонецкого в направлении Золотой Нивы.

Ситуация в Запорожской области Ситуация в Запорожской области

Согласно российским источникам, украинские вооруженные силы провели неудачную наземную атаку в районе границы Донецкой и Запорожской областей 19 октября. Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что российские вооруженные силы отразили две небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы в лесном массиве недалеко от Приютного.

Российские блогеры утверждали, что украинские вооруженные силы обороняются вдоль линии Старомайорское — Урожайное, однако они не осуществляют активных атак для захвата новых позиций в этом районе из-за сильных российских авиационных и артиллерийских ударов.

Ситуация в районе Работино и Пятихаток

По данным Института изучения войны,ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области на 19 октября и продвинулись вперед. Генеральный штаб и другие украинские военные источники сообщили, что украинские вооруженные силы добились успеха к югу от Работино и юго-западу от Вербового, продвигаясь на 400 метров в неопределенном участке западного фронта Запорожья.

Машовец отметил, что украинские вооруженные силы вытеснили российские вооруженные силы с позиций недалеко от Вербового и продвинулись на 1,5-1,6 километров вглубь российских оборонительных рубежей в неопределенном участке фронта, простирающегося от Работино. Министерство обороны России сообщило, что украинские вооруженные силы провели две неудачные атаки недалеко от Вербового.

Российские блогеры утверждали, что украинские вооруженные силы осуществили неудачные атаки близ Новопрокоповки и поддерживают давление вдоль линии Работино-Вербовое. Один из российских блогеров заявил, что ситуация к северо-западу от Работино на линии Жеребянки-Пятихатки остается в основном неизменной, но он также сообщил, что украинские вооруженные силы пытаются сместить линию фронта на восток в направлении Малых Щербаков.

19 октября российские вооруженные силы продолжили контратаки в западной части Запорожской области и добились ограниченного подтвержденного продвижения. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 19 октября, видно движение российского танка и боевой машины пехоты БМД-4 примерно в 4 километрах к востоку от Новопрокоповки, что свидетельствует о том, что российские вооруженные силы удерживают позиции в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что эта видеозапись свидетельствует об успешной контратаке российских вооруженных сил недалеко от Новопрокоповки. Они также утверждали, что российские вооруженные силы атаковали к западу от Работино, в направлении Новоданиловки и вблизи Вербового.

Машовец подчеркнул, что российское командование непрерывно перебрасывает тактические резервы в этот район, которые составляют перегруппированные тактические группы мобилизованных войск, чтобы поддерживать контратаки российских вооруженных сил на украинских флангах в этом районе.

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