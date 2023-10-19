"Занадто пізно": Abrams не допоможуть контрнаступу ЗСУ, а лише створять проблеми, — ЗМІ

Експерти пояснили, що американські танки потребують складної логістики. Окрім того, вони можуть загрузнути в багнюці через погоду та стати легкою мішенню для ЗС РФ.

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Останні надані Україні американцями танки Abrams готові вирушити на передову, але навряд принесуть Силам оборони значні успіхи у просуванні. Про це йдеться у матеріалі Newsweek, опублікованому 19 жовтня.

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у коментарі медіа зазначив, що 31 танк Abrams не допоможе у контрнаступі на півдні та сході. Він пояснив, що техніка була отримала "занадто пізно". Однак нардеп наголосив, що Київ "дуже вдячний" партнерам за допомогу.

"Проте очевидно, що війна не закінчиться цього року", — додав Гончаренко.

Військова експертка та постдоцентка кафедри військових досліджень Лондонського Королівського коледжу Марина Мірон також згодна, що постачання "недостатньо" для суттєвих змін на фронті.

"Я не думаю, що це змінить правила гри. Скоріше навпаки. Це створює більше проблем для українських сил, ніж користі", — сказала вона.

Мірон пояснила, що Україна має створити нові лінії постачання боєприпасів та запасних частин. Окрім того, необхідно забезпечити достатню кількість бензовозів для Abrams.

"Все це створює не тільки проблеми для ланцюжка постачань, але й робить привабливими мішені для російської артилерії та безпілотників", — підкреслила експертка.

Вона припустила, що важкі американські танки загрузнуть у багнюці, тож їх потрібно буде евакуювати броньованими машинами. Мірон додала, що в такому разі екіпажі ризикуватимуть бути атакованими ще до евакуації.

У виданні підкреслили, що проблема полягає не лише у погоді. Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив журналістам, що наступ без переваги у повітрі буде реалізувати важко. Водночас він назвав танки Abrams "чудовим оновленням і модернізацією для армії".

Нагадаємо, 17 жовтня у ЗМІ з посиланням на американських військових проінформували, що Україна отримала усі обіцяні танки Abrams від США. Йдеться про 31 одиницю техніки.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що отримані від партнерів танки братимуть участь у бойових діях, коли цьому відповідатимуть час і тактичні умови.