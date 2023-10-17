Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams, — офіцер США

За словами американського полковника Мартіна О'Доннелла, танки Abrams є "до біса гарною бронетехнікою", однак це не панацея.

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Сполучені Штати Америки передали Україні всі обіцяні танки M1A1 Abrams. Йдеться про 31 одиницю техніки. Про це 17 жовтня пише "Голос Америки" з посиланням на американських військових.

За словами представника армії США в Європі та Африці полковника Мартіна О'Доннелла, українські військові, які проходили навчання на танках Abrams з американськими інструкторами в Німеччині, вже повернулися додому. ЗСУ також отримали боєприпаси та запчастини для танків.

"Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони [Україна] повинні визначити, коли і де вони нададуть цей потенціал", — заявив американський офіцер.

При цьому військові чиновники зазначають, що танки Abrams можуть не відразу з'явитися на полі бою. За їхніми словами, українцям необхідно переконатися, що у них є необхідні елементи підтримки, а також вирішити, як саме і коли застосовувати техніку.

Полковник Мартін О'Доннелл вважає, що українці будуть обачними у використанні американських танків.

"Танк "Абрамс" — це до біса хороша бронетехніка, але це не панацея. Зрештою, рішучість України домогтися прориву найважливіша", — сказав військовий.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Танки Abrams, які США виділили для ЗСУ, вже кілька днів перебувають в Україні. За його словами, техніка вже готується посилити українські бригади.

Зі свого боку військовий експерт Михайло Жирохов 28 вересня заявив, що не варто акцентувати увагу на прибутті в Україну танків Abrams. На його думку, перші десять танків будуть використовуватися насамперед для підготовки екіпажів.