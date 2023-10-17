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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получила от США все обещанные танки Abrams, – офицер США

Танки, Abrams, оружие, бронетехника, война в Украине фото
Фото: Getty Images | Танки Abrams

По словам американского полковника Мартина О'Доннелла, танки Abrams являются "чертовски хорошей бронетехникой", однако это не панацея.

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Соединенные Штаты Америки передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams. Речь идет о 31 единице техники. Об этом 17 октября пишет "Голос Америки" со ссылкой на американских военных.

По словам представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, украинские военные, которые проходили обучение на танках Abrams с американскими инструкторами в Германии, уже вернулись домой. ВСУ также получили боеприпасы и запчасти для танков.

"Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они [Украина] должны определить, когда и где они предоставят этот потенциал", — заявил американский офицер.

При этом военные чиновники отмечают, что танки Abrams могут не сразу появиться на поле боя. По их словам, украинцам необходимо убедиться, что у них есть необходимые элементы поддержки, а также решить, как именно и когда применять технику.

Полковник Мартин О'Доннелл считает, что украинцы будут осмотрительны в использовании американских танков.

"Танк "Абрамс" — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего", — сказал военный.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Танки Abrams, которые США выделили для ВСУ, уже несколько дней находятся в Украине. По его словам, техника уже готовится усилить украинские бригады.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов 28 сентября заявил, что не стоит акцентировать внимание на прибытии в Украину танков Abrams. По его мнению, первые десять танков будут использоваться прежде всего для подготовки экипажей.