Украина получила от США все обещанные танки Abrams, – офицер США

По словам американского полковника Мартина О'Доннелла, танки Abrams являются "чертовски хорошей бронетехникой", однако это не панацея.

Related video

Соединенные Штаты Америки передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams. Речь идет о 31 единице техники. Об этом 17 октября пишет "Голос Америки" со ссылкой на американских военных.

По словам представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, украинские военные, которые проходили обучение на танках Abrams с американскими инструкторами в Германии, уже вернулись домой. ВСУ также получили боеприпасы и запчасти для танков.

"Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они [Украина] должны определить, когда и где они предоставят этот потенциал", — заявил американский офицер.

При этом военные чиновники отмечают, что танки Abrams могут не сразу появиться на поле боя. По их словам, украинцам необходимо убедиться, что у них есть необходимые элементы поддержки, а также решить, как именно и когда применять технику.

Полковник Мартин О'Доннелл считает, что украинцы будут осмотрительны в использовании американских танков.

"Танк "Абрамс" — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего", — сказал военный.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Танки Abrams, которые США выделили для ВСУ, уже несколько дней находятся в Украине. По его словам, техника уже готовится усилить украинские бригады.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов 28 сентября заявил, что не стоит акцентировать внимание на прибытии в Украину танков Abrams. По его мнению, первые десять танков будут использоваться прежде всего для подготовки экипажей.