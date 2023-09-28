Первые танки Abrams могут не появиться на фронте, — эксперт

Украина получила десять Abrams. До конца года западные партнеры могут предоставить 30 танков и еще 30 как дополнительную партию, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

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Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что не стоит акцентировать на прибытии в Украину танков Abrams. Об этом он сообщил в интервью OBOZREVATEL.

"Что касается Abrams, то я не стал бы акцентировать на них внимание. Их пришло десять единиц, не сто и не триста", — Михаил Жирохов.

Он считает, что эти десять танков будут использоваться прежде всего для подготовки экипажей. По его словам первые украинские инструкторские экипажи готовятся на западе, а затем возвращаются в Украину, где выступают в роли инструкторов для подготовки других экипажей.

Военный эксперт отметил, что эти десять танков Abrams могут не появиться на фронте, а будут находиться в учебных центрах, где будут использоваться как инструмент для обучения.

Также Михаил Жирохов отметил, что до конца 2023 года Украине обещали предоставить 30 танков и еще 30 как дополнительную партию.

Танки Abrams в Украине: что известно

7 августа глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш заявил, что первую партию танков Abrams одобрили для Украины еще до отправки. Тогда сообщалось, что техника должна прибыть в Украину до начала осени. В частности, США начали тренировать украинцев на этих танках еще в мае в Германии.

25 сентября СМИ сообщили, что ВСУ получили первые танки Abrams M1A1. По информации источников СМИ в Минобороны США, танки прибыли раньше, чем ожидалось. Следующую партию боевых машин отправят в ближайшие месяцы.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что танки Abrams уже несколько дней находятся в Украине. Он пообещал, что вскоре можно будет увидеть эффективность Abrams на поле боя.

Напомним, бывший командир британского Королевского танкового полка Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что американские танки Abrams будут иметь больше психологический эффект, чем физический, поскольку они прибыли в переломный момент, когда Вооруженным силам Российской Федерации был нанесен ощутимый ущерб во временно оккупированном Крыму.