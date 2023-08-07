США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, — CNN

Как утверждают журналисты, Вашингтон готовит к отправке не только танки Abrams, но и боеприпасы, запчасти и топливную аппаратуру к ним. Первая партия ожидается к осени.

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Глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш 7 августа заявил, что первая партия танков Abrams для Украины, была одобрена к отправке и танки должны прибыть в Украину к началу осени, сообщает CNN.

"С ними покончено. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто баки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе", — заявил Даг Буш.

США начали тренировать украинцев на танках в мае 2023 года в Германии. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.

Издание отмечает, что США резко сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков. В этом году Украина получит более старые модели M1-A1 вместо современной версии танка.

Что известно о танке, который США предоставят Украине?

Основной боевой танк Abrams M1 разработан компанией Chrysler Defense и выпускается под брендом General Dynamics. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Эта машина годами стоит на вооружении в ВС США. Также Abrams используют военные Египта, Австралии, Марокко, Польши, Саудовской Аравии и ряда государств Востока.

Первый Abrams был построен в 1979 году и поступил в эксплуатацию в 1980 году и все еще остается в строю, правда, уже в других версиях, после многочисленных модернизаций. Всего в настоящее время было произведено около 8800 танков Abrams различных модификаций.

М1 "Абрамс" является одним из самых тяжелых танков современности, его боевая масса превышает 62 т. Одновременно, здесь впервые использован ряд новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и отделенное от экипажа размещение боезапаса.

Abrams M1A1 FEP Фото: Милитарный

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, которые могут быть применены американскими танками Abrams.

Напомним, в марте стало известно, что Великобритания решила предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.