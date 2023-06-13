Для "Абрамсов": Белый дом одобрил поставку Украине снарядов с обедненным ураном, — СМИ

В то же время вопрос о поставках других вооружений на нужды ВСУ, в том числе кассетных боеприпасов, пока обсуждается военными чиновниками США.

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Администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, которые могут быть применены американскими танками Abrams. Этот вопрос решился положительно после серии дебатов американских чиновников о том, какими снарядами оснащать Abrams, после того, как они прибудут в Украину. Об этом 13 июня сообщили журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации американских чиновников, препятствий для утверждения поставок данного вида боеприпасов уже не существует. Что касается поставок других вооружений на нужды ВСУ, в том числе кассетных боеприпасов, то пока определенного решения нет, несмотря на то, что ряд представителей Пентагона на этом настаивают.

Напомним, в марте стало известно, что Великобритания решила предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Об этом заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, отметив при этом, что такие боеприпасы обладают высоким уровнем эффективности при уничтожении современных танков и бронетехники.

По этому случаю президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть чем ответить на такой шаг со стороны Лондона. Российский лидер отметил, что у ВС РФ имеются сотни тысяч таких боеприпасов, однако они пока не применяются на поле боя.

Между тем издание Newsweek спустя несколько дней после заявлений Путина сообщило, что Россия регулярно использовала танковые снаряды с обедненным ураном. Обозреватели обратили внимание на публикации росСМИ, которые писали о том, что некоторые российские танки оснащаются боеприпасами — БОПС 3БМ60 "Свинец-2" с вольфрамовым сердечником, аналогичными британским образцам.