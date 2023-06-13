Для "Абрамсів": Білий дім схвалив постачання Україні снарядів зі збідненим ураном, — ЗМІ

Водночас питання щодо постачання інших озброєнь на потреби ЗСУ, зокрема касетних боєприпасів, поки що обговорюється військовими чиновниками США.

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Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, які можуть застосувати американські танки Abrams. Це питання вирішилося позитивно після серії дебатів американських чиновників про те, якими снарядами оснащувати Abrams після того, як вони прибудуть до України. Про це 13 червня повідомили журналісти The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Білому домі.

За інформацією американських чиновників, перешкод для затвердження постачання цього виду боєприпасів вже не існує. Що стосується постачання інших озброєнь на потреби ЗСУ, у тому числі касетних боєприпасів, то поки певного рішення немає, незважаючи на те, що низка представників Пентагону на цьому наполягає.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Великобританія вирішила надати Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Про це заявила заступник міністра оборони Великобританії Аннабель Голді, зазначивши при цьому, що такі боєприпаси мають високий рівень ефективності при знищенні сучасних танків і бронетехніки.

З цієї нагоди президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва має чим відповісти на такий крок з боку Лондона. Російський лідер зазначив, що у ЗС РФ є сотні тисяч таких боєприпасів, проте вони поки не застосовуються на полі бою.

Тим часом видання Newsweek через кілька днів після заяв Путіна повідомило, що Росія регулярно використовувала танкові снаряди зі збідненим ураном. Оглядачі звернули увагу на публікації росЗМІ, які писали про те, що деякі російські танки оснащуються боєприпасами — БОПС 3БМ60 "Свинець-2" із вольфрамовим осердям, аналогічними британським зразкам.