"Зброя з ядерним компонентом": Росія використовує снаряди зі збідненим ураном, — ЗМІ

За даними експерта з військових технологій Девіда Хемблінга, Росія безперечно має високошвидкісні бронебійні танкові снаряди з збідненим ураном — точні аналоги тих, які Великобританія постачатиме Україні. Російські військові паблики раніше писали, що подібні снаряди мають танкісти ЗС РФ.

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Росія регулярно використовувала танкові снаряди зі збідненим ураном, аналогічні тим, які Великобританія має намір поставити Україні, і які глава Кремля Володимир Путін назвав "зброєю з ядерним компонентом". Російські військові Telegram-канали писали про те, що схожими боєприпасами — БОПС 3БМ60 "Свинець-2" з вольфрамовим осердям — комплектуються деякі танки ЗС РФ. Про це повідомляє Newsweek.

Представник британського Міноборони Аннабель Голді 21 березня заявила, що разом із танками Challenger 2 в Україну планується постачати снаряди, у тому числі бронебійні, які містять збіднений уран.

Збіднений уран — побічний продукт ядерного палива, його особливості, зокрема висока щільність, дозволяють використовувати у військових цілях, у тому числі й у бронебійних танкових снарядах.

Щільність таких боєприпасів на 70 відсотків вища за свинцеві, їх можна використовувати в сплаві з вольфрамом і титаном.

"Він настільки щільний і має такий імпульс, що, проходячи крізь броню, нагріває її і вона спалахує", — пояснив Едвард Гейст, експерт з ядерної зброї в Корпорації RAND.

У Міноборони Великобританії також відзначають високу ефективність уранових снарядів при попаданні в сучасні танки та бронетехніку.

Російський президент Володимир Путін відреагував на такі заяви словами про те, що це "зброя з ядерним компонентом", на яку РФ буде чим відповісти.

Водночас британська армія протягом десятиліть застосовувала збіднений уран у своїх бронебійних снарядах, стверджують у Міноборони Британії.

"Це стандартний елемент, що ніяк не пов'язаний з ядерною зброєю. У Росії про це знають, і навмисно дезінформують", — пояснив представник оборонного відомства.

Російські снаряди із збідненим ураном

Росія також має свої запаси боєприпасів із збідненим ураном, про це повідомив представник міністерства оборони США в інтерв'ю журналістам.

"Звичайно, росіяни також широко їх застосовують", — сказав полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, екс-командувач Військами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту (РХБЗ) Великобританії та НАТО.

"У Росії безперечно є боєприпаси з збідненим ураном, зокрема високошвидкісні бронебійні танкові снаряди — це точні аналоги тих, які Великобританія постачатиме Україні", — зазначив експерт з військових технологій Девід Хемблінг.

Росія з 1982 року застосовує кілька типів танкових боєприпасів із збідненим ураном, включаючи різновид снарядів "Свинець", пояснив Вільям Альберк із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Російські військові Telegram-канали нещодавно повідомили про бронебійні оперені підкаліберні снаряди 3БМ60 "Свинець-2" калібру 125-мм, які в РФ вважають панацеєю від танків "Леопард".

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Цими снарядами можуть комплектуватися танки ЗС РФ: Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ.

Російські снаряди "Свинець-2"

За даними Newsweek, російські ЗМІ публікували інформацію про модернізовані російські основні танки Т-80БВ, які можуть комплектуватися урановими боєприпасами.

Російські снаряди "Свинець-2" Російські снаряди "Свинець-2"

У 2018 році один з російських експертів в інтерв'ю інформагентству ТАРС заявив, що застосування боєприпасів із збідненим ураном не суперечить міжнародним нормам. У тому ж році про це писали й інші російські державні ЗМІ, як зазначають автори публікації на американському сайті новин.

Нагадаємо, що у ЗМІ розповіли, як військовослужбовців НАТО попереджали про небезпеку уранових боєприпасів.

28 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші танки Challenger 2 вже в Україні.