"Оружие с ядерным компонентом": Россия использует снаряды с обедненным ураном, — СМИ

По данным эксперта по военным технологиям Дэвида Хэмблинга, у России определенно имеются высокоскоростные бронебойные танковые снаряды с обедненным ураном — точные аналоги тех, которые Великобритания будет поставлять Украине. Российские военные паблики ранее писали, что подобные снаряды есть у танкистов ВС РФ.

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Россия регулярно использовала танковые снаряды с обедненным ураном, аналогичные тем, которые Великобритания собирается поставить Украине, и которые глава Кремля Владимир Путин назвал "оружием с ядерным компонентом". Российские военные Telegram-каналы писали о том, что похожими боеприпасами — БОПС 3БМ60 "Свинец-2" с вольфрамовым сердечником — комплектуются некоторые танки ВС РФ. Об этом сообщает Newsweek.

Представитель британского Минобороны Аннабель Голди 21 марта заявила, что вместе с танками Challenger 2 в Украину планируются поставки снарядов, в том числе бронебойных, содержащих обедненный уран.

Обедненный уран — побочный продукт ядерного топлива, и его особенности, в частности высокая плотность, позволяют использовать в военных целях, в том числе и в бронебойных танковых снарядах.

Плотность таких боеприпасов на 70 процентов выше свинцовых, их можно использовать в сплаве с вольфрамом и титаном.

"Он настолько плотный и обладает таким импульсом, что, проходя сквозь броню, нагревает ее и она воспламеняется", — пояснил эксперт по ядерному оружию из Корпорации RAND Эдвард Гейст.

В Минобороны Великобритании также отмечают высокую эффективность урановых снарядов при поражении современных танков и бронетехники.

Российский президент Владимир Путин отреагировал на такие заявления словами о том, что это "оружие с ядерным компонентом", на которое у РФ будет чем ответить.

Вместе с тем британская армия на протяжении десятилетий применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах, утверждают в Минобороны страны.

"Это стандартный элемент, никак не связанный с ядерным оружием. В России об этом знают, и намеренно дезинформируют", — пояснил представитель оборонного ведомства.

Российские снаряды с обедненным ураном

У России также есть свои запасы боеприпасов с обедненным ураном, об этом сообщил представитель министерства обороны США в интервью журналистам.

"Конечно, русские также широко их применяют", — сказал полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, экс-командующий Войсками химической, биологической, радиологической и ядерной защиты (РХБЗ) Великобритании и НАТО.

"У России определенно имеются боеприпасы с обедненным ураном, в частности высокоскоростные бронебойные танковые снаряды — это точные аналоги тех, которые Великобритания будет поставлять Украине", — отметил эксперт по военным технологиям Дэвид Хэмблинг.

Россия с 1982 года применяет несколько типов танковых боеприпасов с обедненным ураном, включая разновидность снарядов "Свинец", пояснил Уильям Альберк из Международного института стратегических исследований.

Российские военные Telegram-каналы недавно сообщили о бронебойных оперенных подкалиберных снарядах 3БМ60 "Свинец-2" калибра 125-мм, которые в РФ считают панацеей от танков "Леопард".

Российская агитка, инструктирующая, как лучше уничтожать "Леопарды"

Этими снарядами могут комплектоваться танки ВС РФ: Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ.

Российски снаряды "Свинец-2"

По данным Newsweek, российские СМИ публиковали информацию о модернизированных российских основных танках Т-80БВ, которые могут комплектоваться урановыми боеприпасами.

Российски снаряды "Свинец-2" Российски снаряды "Свинец-2"

В 2018 году один из российских экспертов в интервью информагентству ТАСС заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не идет вразрез с международными нормами. В том же году об этом писали и другие российские государственные СМИ, как отмечают авторы публикации на американском новостном сайте.

Напомним, что в СМИ рассказали, как военнослужащих НАТО предупреждали об опасности урановых боеприпасов.

28 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые танки Challenger 2 уже в Украине.