Перші британські танки Challenger 2 вже в Україні, – Резніков (відео)

Голова Міноборони заявив, що скоро британські машини виконуватимуть бойові задачі на фронті. Сполучене Королівство передасть у ЗСУ 14 танків і боєприпаси зі збідненим ураном.

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Міністр оборони Олексій Резніков показав відео перші британські танки Challenger 2 на території України. Про це він написав у своєму твіттері.

"Було приємно поїздити на першому українському ОБТ (основний бойовий танк, — Фокус) Challenger 2. Такі танки, надані Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни", — написав Резніков у дописі.

Також голова Міноборони заявив, що незабаром британські танки почнуть виконувати свої бойові задачі. На показаних кадрах видно як мінімум три танки Challenger 2. Всього Великобританія анонсувала передачу 14 таких машин у ЗСУ. Окрім них, на відео є декілька БМП Marder, а також броньовики.

Раніше в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що українській армії разом із танками передадуть боєприпаси зі збідненим ураном. Збіднений уран є приблизно вдвічі щільнішим за звичайний бронебійний боєприпас зі свинцю. Такі снаряди мають більшу бронебійність і здатні завдавати більшої шкоди ворожим цілям.

Британський танк Challenger 2 є одним із найважчих і найзахищеніших танків у світі. Основними експлуатантами машин є Великобританія та Оман. В британській армії планують скоротити кількість танків, а також провести глибоку модернізацію до рівня Challenger 3.

Нагадаємо, 10 лютого у Великобританії розказали, яким буде модернізація танка Challenger 3. Машина отримає нову гармату, комплекс активного захисту, а також найсучаснішу електроніку й оптику.

27 березня Олексій Резніков показав на озброєнні ЗСУ американські БТР Stryker, німецькі БМП Marder і британські танки Challenger.