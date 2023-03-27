Challenger, Stryker та Marder: західна бронетехніка надійшла на озброєння ЗСУ, — Резніков

За словами глави Міноборони, після потужної відсічі в Україні за підтримки західного озброєння росіяни змінили парадигму з другої армії світу на "треба переходити в оборону".

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Десантно-штурмові війська Збройних сил України здобули західну бронетехніку. Зокрема, йдеться про британські танки Challenger 2, а також американські бронемашини Stryker, Cougar і німецьку БМП Marder. Про це у понеділок, 27 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні мав честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger'ів від Британії, Stryker'ів & Cougar'ів від США та Marder'ів від Німеччини", — Написав Резніков.

За словами голови оборонного відомства, рік тому ніхто не подумав би, що Київ отримає таку потужну підтримку від західних країн. Проте за рік Україна показала, що здатна перемогти у цій війні.

"У своїх головах вони вже змінили парадигму з "ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні" на "треба переходити в оборону". Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені й ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані 1991 року", — заявив Резніков.

Як зазначив міністр оборони, невдовзі росіяни відчують перевагу нової бронетехніки на полі бою.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що українські військові у Великій Британії успішно завершили програму навчання на танках Challenger 2. Українські військові пройшли спеціальний інструктаж щодо того, як командувати, водити, а також визначати ворожу ціль, після чого уражаючи її.

Раніше, 21 березня, заступник міністра оборони Великобританії Аннабель Голді заявила, що ЗСУ отримають снаряди з збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2. Подібні боєприпаси мають високий рівень ефективності при знищенні сучасних танків і бронетехніки.

Також нагадаємо, 18 березня Міноборони Великобританії показало, як проходило навчання українських військових на танках Challenger 2. Усього було проведено 4 окремі курси відповідно до спеціалізації кожного члена танкового екіпажу.