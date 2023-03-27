Challenger, Stryker и Marder: западная бронетехника поступила на вооружение ВСУ, — Резников

По словам главы Минобороны, после мощного отпора в Украине при поддержке западного вооружения россияне сменили парадигму со второй армии мира на "надо переходить в оборону".

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Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины получили западную бронетехнику. В частности, речь идет о британских танках Challenger 2, а также американских бронемашинах Stryker, Cougar и немецкой БМП Marder. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей Facebook-странице.

"Сегодня имел честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии", — написал Резников.

По словам главы оборонного ведомства, год назад никто бы не подумал, что Киев получит такую мощную поддержку от западных стран. Однако за год Украина показала, что способна победить в этой войне.

"В своих головах они уже изменили парадигму с "мы вторая армия мира и мы вас победим за три дня" на "надо переходить в оборону". Да, пройден большой путь. И много еще впереди. Все наши города будут освобождены и мы выйдем на границы, международно признанные в 1991 году", — заявил Резников.

Как отметил министр обороны, вскоре россияне почувствуют преимущество новой бронетехники на поле боя.

Напомним, 27 марта стало известно, что украинские военные в Великобритании успешно завершили программу обучения на танках Challenger 2. Украинские военные прошли специальный инструктаж по тому, как командовать, водить, а также определять вражескую цель, после чего поражая ее.

Ранее, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что ВСУ получат снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Подобные боеприпасы обладают высоким уровнем эффективности при уничтожении современных танков и бронетехники.

Также напомним, 18 марта Минобороны Великобритании показало, как проходило обучение украинских военных на танках Challenger 2. Всего было проведено 4 отдельных курса согласно специализации каждого члена танкового экипажа.