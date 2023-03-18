Обучение украинских военных на танках Challenger 2. Минобороны Британии показало видео

Украинские танкисты прошли четыре курса обучения по специализациям: командир, наводчик, водитель и оператор. В дальнейшем экипаж закрепит свои знания на полигоне и с помощью симуляторов боевых машин.

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Британские военные показали, как военнослужащие ВСУ проходят обучение на боевом танке Соединенного Королевства Challenger 2. Соответствующее видео в субботу, 18 марта, опубликовало Министерство обороны Великобритании на официальном аккаунте в Twitter.

Как рассказал командир учебного полка боевых бронированных машин подполковник Джон Стоун, украинским танкистам стараются дать максимум знаний за короткий срок. Курс предназначен для того, чтобы дать "прочную базу" знаний о том, "как воевать с танком и как его покинуть".

Украинским танкистам стараются дать максимум знаний за короткий срок

Каждый участник будущего экипажа прошел курсы согласно специализации, далее экипажи пройдут слаживание на полигоне.

"Мы провели четыре отдельных курса, аналогичных тем, что проводятся в Великобритании, — курсы для командира, наводчика, водителя и оператора. И в конце техническая подготовка, то есть изучение того, какая кнопка что делает и как заставить пушку стрелять. Мы также подготовим пакетный курс консолидации, который позволит им работать вместе как экипаж, впервые обстреляв танк на полигонах. Затем они будут готовы перейти к тактической подготовке в виде симуляторов. А затем они вернутся в Украину, чтобы уверенно управлять машинами, которые им предоставит правительство Великобритании", — рассказал подполковник Стоун.

Напомним, 5 марта журналисты Military Watch рассказали о сильных и слабых сторонах британских танков Challenger 2. В числе достоинств танков военные эксперты отметили мощное бронирование машины.

Также напомним, 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель. По его словам, уже в апреле украинские защитники смогут использовать военную технику для защиты суверенной территории Украины. Британское правительство пообещало Украине 14 таких танков.