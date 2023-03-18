Обучение украинских военных на танках Challenger 2. Минобороны Британии показало видео
Украинские танкисты прошли четыре курса обучения по специализациям: командир, наводчик, водитель и оператор. В дальнейшем экипаж закрепит свои знания на полигоне и с помощью симуляторов боевых машин.
Британские военные показали, как военнослужащие ВСУ проходят обучение на боевом танке Соединенного Королевства Challenger 2. Соответствующее видео в субботу, 18 марта, опубликовало Министерство обороны Великобритании на официальном аккаунте в Twitter.
Как рассказал командир учебного полка боевых бронированных машин подполковник Джон Стоун, украинским танкистам стараются дать максимум знаний за короткий срок. Курс предназначен для того, чтобы дать "прочную базу" знаний о том, "как воевать с танком и как его покинуть".
Каждый участник будущего экипажа прошел курсы согласно специализации, далее экипажи пройдут слаживание на полигоне.
"Мы провели четыре отдельных курса, аналогичных тем, что проводятся в Великобритании, — курсы для командира, наводчика, водителя и оператора. И в конце техническая подготовка, то есть изучение того, какая кнопка что делает и как заставить пушку стрелять. Мы также подготовим пакетный курс консолидации, который позволит им работать вместе как экипаж, впервые обстреляв танк на полигонах. Затем они будут готовы перейти к тактической подготовке в виде симуляторов. А затем они вернутся в Украину, чтобы уверенно управлять машинами, которые им предоставит правительство Великобритании", — рассказал подполковник Стоун.
Напомним, 5 марта журналисты Military Watch рассказали о сильных и слабых сторонах британских танков Challenger 2. В числе достоинств танков военные эксперты отметили мощное бронирование машины.
Также напомним, 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель. По его словам, уже в апреле украинские защитники смогут использовать военную технику для защиты суверенной территории Украины. Британское правительство пообещало Украине 14 таких танков.