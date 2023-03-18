Навчання українських військових на танках Challenger 2. Міноборони Британії показало відео

Українські танкісти пройшли чотири курси навчання за спеціалізаціями: командир, навідник, водій та оператор. Надалі екіпаж закріпить свої знання на полігоні та за допомогою симуляторів бойових машин.

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Британські військові показали, як військовослужбовці ЗСУ проходять навчання на бойовому танку Сполученого Королівства Challenger 2. Відповідне відео в суботу, 18 березня, опублікувало Міністерство оборони Великої Британії на офіційному акаунті у Twitter.

Як розповів командир навчального полку бойових броньованих машин підполковник Джон Стоун, українським танкістам намагаються дати максимум знань за короткий термін. Курс призначений для того, щоб дати "міцну базу" знання про те, "як воювати з танком і як його покинути".

Українським танкістам намагаються дати максимум знань за короткий термін

Кожен учасник майбутнього екіпажу пройшов курси відповідно до спеціалізації, далі екіпажі пройдуть злагодження на полігоні.

"Ми провели чотири окремі курси, аналогічні до тих, що проводяться у Великій Британії, — курси для командира, навідника, водія та оператора. І наприкінці технічна підготовка, тобто вивчення того, яка кнопка що робить і як змусити гармату стріляти. Ми також підготуємо пакетний курс консолідації, який дозволить їм працювати разом як екіпаж, уперше обстрілявши танк на полігонах. Потім вони будуть готові перейти до тактичної підготовки у вигляді симуляторів. А потім вони повернуться в Україну, щоб впевнено керувати машинами, які їм надасть уряд Великої Британії", — розповів підполковник Стоун.

Нагадаємо, 5 березня журналісти Military Watch розповіли про сильні та слабкі сторони британських танків Challenger 2. Серед переваг танків військові експерти зазначили потужне бронювання машини.

Також нагадаємо, 8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже за кілька тижнів. За його словами, вже у квітні українські захисники зможуть використати військову техніку для захисту суверенної території України. Британський уряд пообіцяв Україні 14 таких танків.