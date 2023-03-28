Первые британские танки Challenger 2 уже в Украине, – Резников (видео)

Глава Минобороны заявил, что скоро британские машины будут выполнять боевые задачи на фронте. Соединенное Королевство передаст в ВСУ 14 танков и боеприпасы с обедненным ураном.

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Министр обороны Алексей Резников показал видео первых британских танков Challenger 2 на территории Украины. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Было приятно поездить на первом украинском ОБТ (основной боевой танк – Фокус) Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну", — написал Резников в сообщении.

Также глава Минобороны заявил, что в скором времени британские танки начнут выполнять боевые задачи. На показанных кадрах видны как минимум три танка Challenger 2. Всего Великобритания анонсировала передачу 14 таких машин в ВСУ. Кроме них на видео есть несколько БМП Marder, а также броневики.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что украинской армии вместе с танками будут переданы боеприпасы с обедненным ураном. Обедненный уран примерно вдвое плотнее обычного бронебойного боеприпаса из свинца. Такие снаряды обладают большей бронебойностью и способны наносить больший вред вражеским целям.

Британский танк Challenger 2 является одним из самых тяжелых и защищенных танков в мире. Основными эксплуатантами машин являются Великобритания и Оман. В британской армии планируется сократить количество танков, а также провести глубокую модернизацию до уровня Challenger 3.

Напомним, 10 февраля в Великобритании рассказали, какой будет модернизация танка Challenger 3. Машина получит новую пушку, комплекс активной защиты, а также самую современную электронику и оптику.

27 марта Алексей Резников показал на вооружении ВСУ американские БТР Stryker, немецкие БМП Marder и британские танки Challenger.