В Британии согласовали финальный вариант Challenger 3: каким будет самый смертоносный танк

Новая пушка, израильский комплекс активной защиты и самые современные системы сделают Challenger одним из самых боеспособных и защищенных танков в мире.

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Британская армия вместе с Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) согласовали остаточный вариант модернизации танков Challenger 2 до уровня Challenger 3. Об этом сообщает пресс-служба королевской армии Великобритании.

Ряд отраслевых компаний в ускоренном порядке согласовали финальный вид проекта Challenger 3 с опережением графика. В Минобороны отмечают, что это является кульминацией огромного объема совместной работы оборонных предприятий. RBSL теперь могут приступать к созданию прототипа Challenger 3.

Стоимость работ составила 800 млн фунтов (около 84,5 млрд гривен). Контракт с производителем был заключен в 2021 году. Он предусматривает поставку 148 модернизированных "цифровых" танков к 2027 году.

Отмечается, что британские подрядчики уже заключили контракты с более мелкими производителями для налаживания цепочек производства. В Телфорде уже практически завершили расширение производственных мощностей RBSL, где также будут модернизировать танки.

На данный момент на Challenger 3 уже испытали новую передовую систему бронирования, которая производится компанией RBSL. Параллельно решается вопрос, чтобы начать изготавливать машины раньше указанных сроков. Отдельно в армии выделяют интеграцию израильского комплекса активной защиты Trophy, которая защищает танк от противотанковых ракет и кумулятивных боеприпасов.

[ + – ] Challenger 3 оснащается израильским КАЗ Trophy

Особенности танка Challegner 3

новая 120-мм пушка L55A1;

новый комплекс прицелов, который позволяет командиру танка делать целеуказание в любое время суток;

новое решение для усиления брони;

система активной защиты Trophy;

башня, совместимая с танками союзников. Ее можно установить на другой танк;

модернизированный двигатель и новая гидрогазовая подвеска

максимальная скорость 60 км/ч

Также все танки на поле боя смогут обмениваться информацией и данными на поле боя, в единую сеть войдут и вертолеты с беспилотниками.

Напомним, Challenger 3 был представлен на лондонской выставке вооружений в 2021 году. Заявляется, что танк станет одним из самых боеспособных танков НАТО.

9 февраля в Rheinmetall заявили, что ВСУ могут получить самые современные танки будущего Panther.