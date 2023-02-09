Украина может получить самые современные немецкие танки Panther: что известно

Украина станет первым покупателем новейших Panther, которые призваны "изменить правила игры на полях сражений будущего". Rheinmetall AG также готов построить в Украине завод по производству современной техники.

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Немецкая компания по производству военной техники Rheinmetall AG ведет переговоры с украинским правительством о поставках новейших боевых танков Panther. Кроме того Киев заинтересован в поставках боевых машин пехоты (БМП) Lynx. Об этом в комментарии немецкому изданию Handelsblatt сообщил главный исполнительный директор Армин Паппергер.

"Украина заинтересована в Lynx и Panther, которые в настоящее время являются самыми современными боевой машиной пехоты и боевым танком", — сказал руководитель компании.

Паппергер добавил, что компания может производить вышеуказанную технику с нуля, а это означает, что ни одной стране не придется поставлять машины из собственных запасов. Кроме того директор Rheinmetall AG выразил готовность построить завод по сборке танков Panther после окончания войны, если правительство Германии одобрит соответствующие лицензии на экспорт.

В Rheinmetall утверждают, что танку, который все еще находится в стадии разработки и в конечном итоге должен заменить основной боевой танк Leopard 2, "суждено изменить правила игры на полях сражений будущего".

Кроме того, по данным СМИ, Украина станет первым покупателем Panther в мире. Пока есть только демонстрационная модель танка. Тем не менее, Паппергер обещает поставку "через 15-18 месяцев". Танки могли быть построены в Германии или в Венгрии.

Танк Panther KF51: что о нем известно

Немецкий концерн Rheinmetall впервые представил прототип танка Panther KF51 в прошлом году на выставке вооружений Eurosatory-2022. Основное вооружение KF51 – новая 130-мм гладкоствольная пушка Rh120 длиной в 52 калибра, которая должна заменить нынешние 120-мм пушки стандарта НАТО. Пушка должна работать вместе с новым автоматом подзарядки, который рассчитан на 20 боеприпасов. Машина рассчитана на экипаж из трех человек. Также в танке есть дополнительное рабочее место для оператора БПЛА или командира подразделения.

В танке размещен комплекс управления беспилотниками воздушной разведки. Кроме того реализована интеграция в башню пусковой установки баражирующего боеприпаса HERO 120.

БМП KF41 Lynx: что о ней известно

Машина представляет собой тяжелую БМП, масса которой составляет около 44 тонн. Она была представлена производителем в 2018 году. Основное вооружение машины — башня LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика.

Экипаж боевой машины – 3 человека. Десант – до 9 бойцов. БМП защищена от 30 мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, позволяющий развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км.

Тем временем, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета.

Также мы писали, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель.