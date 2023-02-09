Україна може отримати найсучасніші німецькі танки Panther: що відомо

Україна стане першим покупцем новітніх Panther, які мають "змінити правила гри на полях битв майбутнього". Rheinmetall AG також готовий збудувати в Україні завод з виробництва сучасної техніки.

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Німецька компанія з виробництва військової техніки Rheinmetall AG веде переговори з українським урядом щодо постачання новітніх бойових танків Panther. Крім того, Київ зацікавлений у поставках бойових машин піхоти (БМП) Lynx. Про це у коментарі німецькому виданню Handelsblatt повідомив головний виконавчий директор Армін Паппергер.

"Україна зацікавлена в Lynx та Panther, які наразі є найсучаснішими бойовою машиною піхоти та бойовим танком", — сказав керівник компанії.

Паппергер додав, що компанія може виробляти вищевказану техніку з нуля, а це означає, що жодній країні не доведеться постачати машини із власних запасів. Крім того, директор Rheinmetall AG висловив готовність побудувати завод зі збирання танків Panther після закінчення війни, якщо уряд Німеччини схвалить відповідні ліцензії на експорт.

У Rheinmetall стверджують, що танку, який все ще перебуває в стадії розробки і зрештою має замінити основний бойовий танк Leopard 2, "суджено змінити правила гри на полях битв майбутнього".

Крім того, за даними ЗМІ, Україна стане першим покупцем Panther у світі. Поки є лише демонстраційна модель танка. З усім тим, Паппергер обіцяє постачання "через 15-18 місяців". Танки могли збудувати в Німеччині або в Угорщині.

Танк Panther KF51: що про нього відомо

Німецький концерн Rheinmetall уперше представив прототип танка Panther KF51 минулого року на виставці озброєнь Eurosatory-2022. Основне озброєння KF51 — нова 130-мм гладкоствольна гармата Rh120 завдовжки 52 калібру, яка має замінити нинішні 120-мм гармати стандарту НАТО. Гармата має працювати разом із новим автоматом підзарядки, який розрахований на 20 боєприпасів. Машина розрахована на екіпаж із трьох осіб. Також у танку є додаткове робоче місце для оператора БПЛА чи командира підрозділу.

У танку розміщено комплекс управління безпілотниками повітряної розвідки. Крім того, реалізована інтеграція в башту пускової установки баражуючого боєприпасу HERO 120.

БМП KF41 Lynx: що про неї відомо

Машина є важкою БМП, маса якої становить близько 44 тонн. Виробник представив її у 2018 році. Основне озброєння машини — башта LANCE з 30-мм або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яку можна оснастити оснащена відповідно до вимог замовника.

Екіпаж бойової машини — 3 особи. Десант — до 9 бійців. БМП захищена від 30 мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм — у бічних. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП — 1470 потужний двигун Liebherr D9612, що дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі — 500 км.

Тим часом, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Україна зможе отримати танки Leopard задовго до початку літа.

Також ми писали, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже за кілька тижнів.