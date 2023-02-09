"Це дуже важливо": танки Leopard надійдуть в Україну раніше за намічений термін, — Данілов

За словами секретаря РНБО, передача танків Abrams займе "якийсь час", зате Leopard повинні прибути в країну задовго до настання літа. Не останню роль у цьому відіграє швидкість, із якою українські військові навчаються поводитися з технікою.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджує, що Україна зможе отримати танки Leopard задовго до літа. Про це він сказав в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству Report, опублікованому 9 лютого.

"Я думаю, що це станеться набагато раніше за літо", — підкреслив Данілов, відповідаючи на запитання журналіста про передбачувані терміни постачання танків Leopard.

За словами секретаря РНБО, передача американських танків Abrams займе "якийсь час", зате Leopard повинні прибути в країну раніше за намічені терміни.

Як вважає Данілов, не останню роль у цьому відіграє швидкість, із якою українські військові навчаються поводженню з іноземною технікою. Він зазначив, що якщо зазвичай такий навчальний курс у західних країнах триває від 3 до 5 місяців, то бійці ЗСУ справляються з поставленим завданням лише за 3-4 тижні.

"І це дуже важливо, тому що ми через брак цих танків щодня втрачаємо наших громадян. Упевнений, що танки надійдуть раніше за намічений термін", — додав він.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів, що німецькі танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну наприкінці березня. За його словами, оборонне відомство Німеччини не може впливати на терміни постачання Leopard 1A5.