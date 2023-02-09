"Это очень важно": танки Leopard поступят в Украину раньше намеченного срока, — Данилов

По словам секретаря СНБО, передача танков Abrams займет "некоторое время", зато Leopard должны прибыть в страну задолго до наступления лета. Не последнюю роль в этом играет скорость, с которой украинские военные обучаются обращению с техникой.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета. Об этом он сказал в интервью азербайджанскому информационному агентству Report, опубликованному 9 февраля.

"Я думаю, что это произойдет намного раньше лета", — подчеркнул Данилов, отвечая на вопрос журналиста о предполагаемых сроках поставки танков Leopard.

По словам секретаря СНБО, передача американских танков Abrams займет "некоторое время", зато Leopard должны прибыть в страну раньше намеченных сроков.

Как считает Данилов, не последнюю роль в этом играет скорость, с которой украинские военные обучаются обращению с иностранной техникой. Он отметил, что если обычно такой обучающий курс в западных странах длится от 3 до 5 месяцев, то бойцы ВСУ справляются с поставленной задачей всего за 3-4 недели.

"И это очень важно, потому что, мы за неимением этих танков, каждый день теряем наших граждан. Уверен, что танки поступят раньше намеченного срока", — добавил он.

Напомним, вчера, 8 февраля, министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что немецкие танки Leopard 2A6 прибудут в Украину в конце марта. По его словам, оборонное ведомство Германии не может оказывать влияние на сроки поставок Leopard 1A5.