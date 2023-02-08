"Уйдут месяцы": Писториус назвал причину задержки поставок танков Leopard в Украину

По словам министра обороны Германии, сроки поступления немецких танков Leopard на вооружение ВСУ "очень различны".

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Немецкие танки Leopard 2A6 прибудут в Украину в конце марта. При этом в Минобороны Германии не могут оказывать влияние на сроки поставок Leopard 1A5. Об этом рассказал обороны ФРГ Борис Писториус во время общения в Киеве с немецкими журналистами, пишет издание Deutsche Welle.

Писториус отметил, что сроки поступления танков Leopard на вооружение ВСУ "очень различны". К примеру, танки Leopard 1A5, вероятно, прибудут в Украину позже, чем Leopard 2A6. По словам министра, на сбор 80-100 таких танков "уйдут месяцы".

"Танки Leopard 1A5 поступают не из наших запасов. Это запасы (оборонной. — Ред.) промышленности, которые сейчас выкупают и технически готовят (к отправке в Украину. — Ред.) другие страны вместе с Германией. Так что оказать непосредственное влияние на этот процесс мы не можем", — объяснил министр обороны.

Борис Писториус сообщил, что немецкая оборонная промышленность пойдет по пути наращивания объемов производства, чтобы иметь возможность предоставлять ВСУ больше оружия, запчастей и боеприпасов.

Глава Минобороны ФРГ также рассказал о своих впечатлениях от встречи с украинскими военными, которые отправились в Германию осваивать танки Leopard.

"Понимаете, они сейчас отправляются в Германию, знакомятся с танками Leopard, проходят обучение, а потом возвращаются и снова идут на фронт. Это — невероятная нагрузка. И это увеличивает мое восхищение тем, что демонстрируют украинцы, и уважение к этому", — отметил Писториус.

Напомним, что 7 февраля стало известно о том, что ВСУ получат от Германии 178 танков Leopard 1 последней модификации. По данным СМИ, основная их часть подлежит ремонту. При оптимистическом сценарии, первая партия Leopard 1 окажется в Украине летом 2023 года.

Фокус также писал о том, что 7 февраля в Минобороны Германии сообщили о передаче Украине танков Leopard 2A6 к концу марта текущего года.

Еще мы писали о том, что первый боевой танк Leopard 2 от Канады уже доставлен на территорию Польши. Министр обороны Канады Анита Ананд ранее анонсировала поставки четырех танков немецкого производства в Украину и обучение украинских военных в третьей стране.