Первый канадский Leopard 2 уже в пути, еще три – в планах (видео)

Один из боевых танков, переданных Канадой для ВСУ, уже прибыл в Польшу. Вскоре начнутся учения для украинских бойцов.

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Первый боевой танк Leopard 2 от Канады уже был доставлен в Польшу. Об этом сообщила в соцсетях Анита Ананд, министр обороны Канады.

"Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем учить Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", — сообщила Анита Ананд.

Ранее чиновница анонсировала поставки четырех танков немецкого производства в Украину и обучение украинских военных в третьей стране. Об этом сообщили CTV News. Также министр тогда сообщила, что Канада может отправить дополнительные танки позже. Канада дарит Украине танки комплектации Leopard 2A4s.

"Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима", — подчеркнула министр обороны Канады.

Напомним, 26 января Фокус писал о возможности передачи Канадой 4 танков Leopard, однако предполагалась самая старая модель — А4. Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что канадское правительство и дальше будет оказывать "любую поддержку Украине".

Недавно, 4 февраля, о помощи Украине танками объявила также Португалия. Сколько именно немецких Leopard 2 отправят — неизвестно, однако решение окончательное. Танки должны передать украинской армии до конца марта. Однако Португалия боится терять свой военный потенциал, поэтому договаривается с Германией о запчастях для ремонта нескольких сломанных танков. Страна имеет всего 37 танков Leopard 2A6, из которых на ходу – 12.