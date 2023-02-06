Перший канадський Leopard 2 вже в дорозі, ще три – у планах (відео)

Один з бойових танків, переданих Канадою для ЗСУ, вже прибув у Польщу. Невдовзі почнуться навчання для українських бійців.

Related video

Перший бойовий танк Leopard 2 від Канади вже доставили у Польщу. Про це повідомила у соцмережах Аніта Ананд, міністерка оборони Канади.

"Разом із нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України користуватись цією технікою", — повідомила Аніта Ананд.

Раніше посадовиця анонсувала постачання чотирьох танків німецького виробництва в Україну та навчання українських військових у третій країні. Про це повідомили CTV News. Також міністерка тоді повідомила, що Канада може відправити додаткові танки пізніше. Канада дарує Україні танки комплектації Leopard 2A4s.

"Підтримка України з боку Канади є непохитною", — наголосила міністерка оборони Канади.

Нагадаємо, 26 січня Фокус писав про можливість постачання Канадою 4 танків Leopard, однак передбачалася найстаріша модель — А4. Тоді прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що канадський уряд і надалі надаватиме "будь-яку підтримку Україні".

Нещодавно, 4 лютого, про допомогу Україні танками оголосила також Португалія. Скільки саме німецьких Leopard 2 відправлять — невідомо, однак рішення остаточне. Танки мають передати українській армії до кінця березня. Однак Португалія боїться втрачати власний військовий потенціал, тому домовляється з Німеччиною про запчастини для ремонту кількох зламаних танків. Країна має всього 37 танків Leopard 2A6, з яких на ходу — 12.