Португалія оголосила про постачання Україні танків Leopard 2: прем'єр розкрив деталі

Португальський уряд за допомогою Німеччини хоче спочатку відремонтувати зламані танки для своєї армії.

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Португалія остаточно вирішила передати Україні німецькі танки Leopard 2. Про це повідомив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, передає видання Diario de Noticias.

За словами Антоніу Кошта, він уже знає, скільки саме танків вирушить до України, але точну кількість офіційно оголосять пізніше. Він додав, що країни Європи докладають зусиль, щоб підготувати Leopard 2 до відправки українській армії до кінця березня.

Португалія прагне передати Україні свої танки таким чином, щоб не втратити свого військового потенціалу. Антоніну Кошта нагадав, що його країна має зобов'язання в межах НАТО, тому має зберегти певну кількість бойової техніки на випадок, якщо доведеться захищатись від нападу.

Глава уряду зазначив, що Португалія домовляється з Німеччиною про купівлю запчастин, які необхідні для ремонту кількох зламаних танків. Для цього доведеться провести цілу "логістичну операцію". Антоніу Кошта назвав перебільшенням заяви про те, що деякі з "Леопардів", куплених португальцями у 2007 році, вже багато років не експлуатуються.

"Деякі з них не працюють, тому ми повинні співпрацювати з виробниками, щоб забезпечити необхідний ланцюжок поставок, щоб відновити танки, що не функціонують, і отримати можливість відмовитися від працюючих танків, залишаючи необхідний потенціал для власного захисту", — пояснив прем'єр.

25 січня Німеччина погодилася розблокувати постачання танків Leopard 2 до України. Сама країна відправить цілу роту із 14 машин.

Наприкінці січня повідомлялося, що Португалія готується передати Україні чотири Leopard 2. За даними ЗМІ, зараз армія країни має в своєму розпорядженні 37 танків моделі Leopard 2A6, але лише 12 з них на ходу.

Фокус писав, чому Leopard 2 буде кращим за будь-який російський танк на війні в Україні. Вони мають низку особливостей, зокрема високий рівень захисту, маневреність, систему управління вогнем, потужні гармати та боєприпаси різних типів.