Португалія готується передати Україні 4 танки Leopard 2, – ЗМІ

На озброєнні у португальської армії знаходиться 37 Leopard 2A6, з яких 12 у справному стані.

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Португальський уряд ухвалить рішення передати Україні 4 танки Leopard 2. Про це повідомляє португальське видання Correio da Manha.

Рішення буде ухвалено після того, як Берлін дозволив передачу Києву роти танків Leopard 2, а також дав добро на реекспорт іншим союзникам. Про терміни такого постачання та модифікації машин нічого не називається. Проте журналісти вказують, що на озброєнні португальської армії є 37 Leopard 2, з яких лише 12 справні.

За даними довідника Military Balance 2022, усі 37 Leopard є однією з останніх модифікацій 2A6. Вона відрізняється від 2А4 довшим знаряддям Rheinmetall L55 замість L44. Це дозволяє боєприпасу мати велику стартову швидкість, що збільшить бронепробиття. Такі у машини потужніше бронювання та захист башти.

Нагадаємо, 25 січня канцлер німецької Олаф Шольц розблокував постачання танків Leopard 2 Україні, а також анонсував постачання 14 машин.

Також 25 січня ЗМІ писали, що Іспанія приєднається до танкової коаліції для України. Вони мають в арсеналі 237 танків Leopard 2.