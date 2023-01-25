Іспанія приєднається до танкової коаліції для України, – El Pais

В арсеналі іспанської армії є одна з найбільших кількостей німецьких танків, включаючи сучасну модифікацію 2Е. Журналісти вважають, що Україні можуть передати машини як із баз зберігання, так і зняти їх із підрозділів армії.

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Іспанський уряд розглядає можливість приєднання до списку країн НАТО, які погодилися передати Україні танки Leopard 2. Про це повідомляє газета El Pais.

Міністерство оборони та міністерство закордонних справ оцінюють внесок Іспанії у програму для постачання танків Україні. Під час пленарного засідання парламенту про можливе постачання Leopard 2 в Україну, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що він прихильний до європейських країн, що йдуть "пліч-о-пліч" у питанні передачі танків.

"Ми збираємось зберігати єдність і координуватимемо свої дії з рештою союзників, і насамперед з Європою", — заявив прем'єр-міністр.

У виданні зазначають, що іспанська армія має 347 танків Leopard 2, з яких 239 — це Leopard 2E та 108 Leopard 2A4. Проте більша частина машин перебуває на зберіганні в Сарагосі, частину з них "осушили" — видалили акумулятори, мастила тощо, щоб запобігти зношенню. Україні могли б передати як Leopard 2A4, так і Leopard 2E із тих, що перебувають у частинах, вважають журналісти.

Крім цього, в газеті зазначають, що Іспанія могла допомогти Україні не лише у постачанні танків, а й навчанні екіпажів та механіків. Мадрид пропонував провести навчання в Латвії, де знаходиться 600 іспанських солдатів і 6 танків Leopard 2. Якщо ж технічний стан не найкращий, то танки можна передати як евакуаційні машини, які також будуть потрібні, вважають у виданні.

Нагадаємо, за даними ABC News, 12 країн погодилися передати Україні 100 танків Leopard2. Потрібне лише схвалення Німеччини.

25 січня президент Польщі Анджей Дуда закликав союзників зібрати для України танкову бригаду Leopard 2.