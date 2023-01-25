"Як подарунок": Дуда закликав союзників зібрати для Києва бригаду танків Leopard 2, — ЗМІ

За словами президента Польщі, немає сумнівів у тому, що наближається новий наступ Росії, тому союзники мають за будь-яку ціну допомогти Україні.

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід надати Україні бригаду танків Leopard 2 "як подарунок" для відбиття можливого нового наступу військ РФ. Про це він заявив 24 січня на спільній пресконференції із президентом Чехії Мілошем Земаном, пише Polish News.

За словами польського лідера, рішення про передачу танків Києву "не було легким", але воно потрібне, щоб вигнати російських окупантів з української землі.

"Для нас у Польщі це теж непросте рішення, всупереч тому, що хтось може подумати або хтось скаже. Ми зараз знаходимося на етапі закупівлі сучасних танків, і танки Leopard є частиною нашого сучасного танкового парку", — сказав Дуда.

Президент Польщі нагадав про обіцянку передати Україні роту танків Leopard 2 та закликав союзників зібрати бригаду такої техніки.

"Польща вирішила передати приблизно танкову роту українській стороні, звичайно, зіставляючи це з питанням про ініціативу зібрати більший танковий загін, більший підрозділ, від союзників, які мають у своїх арміях танки Leopard. Йдеться про збір танків принаймні бригади танків, щоб разом передати їх Україні як подарунок від союзників", — додав Дуда.

За словами глави держави, Україні потрібно ще більше танків, щоб відбити новий наступ Росії, який може відбутися у найближчому майбутньому.

"Я сподіваюся, що танків для України буде зібрано більше. У нас немає особливих сумнівів у тому, що наближається час російського наступу, який є результатом мобілізації, замовленої кілька місяців тому російською владою з метою придушити Україну. Україна має бути в змозі захистити себе від, можливо, кілька сотень тисяч мобілізованих російських солдатів з найкращим чи гіршим обладнанням", — підсумував Дуда.

Під час пресконференції президент Польщі також додав, що відповідні рішення щодо передачі військової допомоги Україні ухвалив британський уряд, а також про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Україні деяких танків Leopard 2 німецького виробництва.

За інформацією Spiegel, після тривалих дискусій канцлер ФРН Олаф Шольц прийняв рішення надати дозвіл на реекспорт Leopard 2А6, які мають збройні сили інших країн, таких як Польща.

Крім того, 24 січня стало відомо, що Норвегія може передати Україні до 8 німецьких танків Leopard 2 A5, загалом на озброєнні країни є 36 таких танків.

Також Associated Press писали, що Адміністрація президента США Джо Байдена готова схвалити передачу Україні танків M1 Abrams на тлі того, що інші країни не поспішають із постачанням своїх танків. Рішення може бути анонсоване вже у середу 25 січня.