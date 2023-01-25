Байден може оголосити про постачання Україні танків Abrams 25 січня, — ЗМІ

За даними журналістів, деталі угоди все ще узгоджуються. Про танки оголосять у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative, яка передбачає довгострокове фінансування та закупівлю озброєнь у виробників.

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена готова схвалити передачу Україні танків M1 Abrams на тлі того, що інші країни не поспішають із постачанням своїх танків. Рішення може бути анонсовано вже 25 січня, натомість сама передача танків може зайняти місяці, якщо не роки. Про це повідомляє Associated Press.

Офіційні особи США за умов анонімності кажуть, що деталі все ще узгоджуються. За словами одного з них, про танки оголосять у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative, яка передбачає довгострокове фінансування озброєнь та військової техніки, які закуповуватимуться у постачальників.

Очікується, що про постачання Abrams оголосять одночасно з офіційним повідомленням від влади Німеччини про те, що Польща може розпочати постачання танків Leopard 2 німецького виробництва.

Оголосивши про поставки Abrams, адміністрація Байдена виконає умову німецького канцлера Олафа Шольца, який чекає від Вашингтона аналогічного рішення, і водночас Сполученим Штатам не потрібно буде передавати танки відразу.

Основну частину озброєнь для України за 11 місяців війни поставили за допомогою окремих програм. Зброя йшла зі складів Пентагону прискореними темпами. Але навіть у межах такої програми знадобляться місяці, щоб перевезти в Україну танки та навчити українських танкістів.

Поки невідомо, скільки танків схвалять.

Донедавна Сполучені Штати відмовлялися постачати M1 Abrams в Україну. Наводилися різні аргументи — чи то логістика, чи складнощі з обслуговуванням високотехнологічних танків.

Вашингтон вважає, що більше користі для України принесуть постачання німецьких Leopard, оскільки вони є у багатьох союзників, і українським військовим знадобиться менше часу на їхнє освоєння, ніж складніші Abrams.

Нагадаємо, що Олаф Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6. За даними журналістів, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6.

Раніше Фокус повідомляв, що зміна стратегії Путіна веде до перманентної війни в Європі. За даними журналістів, Кремль, згідно з російськими традиціями ведення війни, готується до затяжної військової кампанії. РФ протягом століть вела війни, під час яких солдатів мільйонами кидали в м'ясорубку заради перемоги.