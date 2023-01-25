Байден может объявить о поставках Украине танков Abrams 25 января, — СМИ

По данным журналистов, детали сделки все еще согласовываются. О танках объявят в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, предусматривающей долгосрочное финансирование и закупки вооружений у производителей.

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Администрация президента США Джо Байдена готова одобрить передачу Украине танков M1 Abrams на фоне того, что другие страны не спешат с поставками своих танков. Решение может быть анонсировано уже 25 января, вместе с тем сама передача танков может занять месяцы, если не годы. Об этом сообщает Associated Press.

Официальные лица США на условиях анонимности говорят, что детали все еще согласовываются. По словам одного из них, о танках объявят в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, предусматривающей долгосрочное финансирование вооружений и военной техники, которые будут закупаться у поставщиков.

Ожидается, что о поставках Abrams объявят одновременно с официальным сообщением от властей Германии о том, что Польша может начать поставки танков Leopard 2 немецкого производства.

Объявив о поставках Abrams, администрация Байдена выполнит условие немецкого канцлера Олафа Шольца, который ждет от Вашингтона аналогичного решения, и при этом Соединенным Штатам не нужно будет передавать танки сразу же.

Основную часть вооружений для Украины за 11 месяцев войны поставили посредством отдельных программ. Оружие шло со складов Пентагона ускоренными темпами. Но даже в рамках такой программы понадобятся месяцы, чтобы перевезти в Украину танки и обучить украинских танкистов.

Пока неизвестно, какое количество танков одобрят.

До недавнего времени Соединенные Штаты отказывались поставлять M1 Abrams в Украину. Приводились различные аргументы — будь то логистика или сложности с обслуживанием высокотехнологичных танков.

Вашингтон считает, что больше пользы для Украины принесут поставки немецких Leopard, поскольку они имеются у многих союзников, и украинским военным понадобится меньше времени на их освоение, чем более сложные Abrams.

Напомним, что Олаф Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6. По данным журналистов, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

Ранее Фокус сообщал, что изменение стратегии Путина ведет к перманентной войне в Европе. По данным журналистов, Кремль, согласно российским традициями ведения войны, готовится к затяжной военной кампании. РФ на протяжении веков вела войны, во время которых солдат миллионами бросали в мясорубку ради победы.