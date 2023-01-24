Тепер офіційно: Польща запросила у Німеччини дозвіл на постачання танків Leopard в Україну

Міністр оборони Маріуш Блащак закликав Берлін приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками.

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Польща офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу Україні деяких танків Leopard 2 німецького виробництва. Про це заявив у вівторок, 24 січня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму Twitter.

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"Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, бо йдеться про безпеку всієї Європи!" — написав міністр.

Коли Україні поставлять танки Leopard

24 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з головою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом повідомив, що найближчим часом Німеччина надасть дозвіл на постачання танків Leopard 2 до України, тому країни-союзники можуть зараз готувати важку техніку до відправки.

"Усі країни, які мають на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною — ред.), можуть почати готувати їх до передачі", — наголосив генсек.

Окрім того, 24 січня американський телеканал ABC News анонсував, що Україна може отримати близько 100 танків Leopard 2. Зокрема, танки готові передати Польща, Фінляндія, Данія та Іспанія.

Нагадаємо, 24 січня представник німецького збройового концерну Rheinmetall заявив, що вони могли б поставити 139 танків Leopard 1 і 2 типів Україні. Rheinmetall зараз має 22 танки Leopard 2A4, які можна підготувати до відправки в Україну. Складність полягає в тому, що ремонт триватиме до кінця 2023 року, а може навіть до початку 2024 року.

Раніше Фокус також писав, що Польща надішле Німеччині запит на танки Leopard для ЗСУ. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький допустив створення малої коаліції країн ЄС для передачі танків у разі відмови німців. Польща має понад 350 танків Leopard у дії та близько 200 — на зберіганні.