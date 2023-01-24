"Можуть готуватися": генсек НАТО анонсував постачання танків Leopard 2 в Україну

Єнс Столтенберг закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів, щоб вони могли прийти до консенсусу щодо відправлення важкої техніки.

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Найближчим часом Німеччина надасть дозвіл на постачання танків Leopard 2 до України, тому країни-союзники можуть зараз готувати важку техніку до відправки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному з головою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом брифінгу, який проходив 24 січня.

За його словами, під час зустрічі з керівником Бундесверу окремо обговорювалося питання постачання танків Leopard 2 до України. У цьому контексті Єнс Столтенберг заявив, що найближчим часом буде остаточний дозвіл Берліна про відправку важкої техніки.

"Усі країни, які мають на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною — ред.), можуть почати готувати їх до передачі", — наголосив генсек і закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів, щоб вони могли прийти до консенсусу щодо поставок Leopard 2 в Україну.

Столтенберг вважає, що важка техніка може дозволити українській армії проводити не лише оборонні, а й наступальні операції, під час яких буде звільнено захоплені Росією території. Генсек, виступаючи на брифінгу, нагадав, що раніше Україна отримувала модернізовані радянські танки від східних членів Альянсу, а нещодавно Великобританія анонсувала надсилання своїх Challenger 2.

"Якщо скласти все це разом — це величезний додатковий внесок в обороноздатність України. І це дуже важливо та актуально, тому що Росія готує нові наступи", — додав Столтенберг, коментуючи посилення військової допомоги Україні.

Зазначимо, що під час цього ж брифінгу, який проходив 24 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що НАТО не має ставати стороною повномасштабного конфлікту в Україні. За словами голови Бундесверу, ФРН продовжує надавати допомогу Києву, а союзникам Альянсу необхідно дотримуватися принципу неучасті у війні.

Також 24 січня американський телеканал ABC News анонсував, що Україна може отримати близько 100 танків Leopard2.