"Могут готовиться": генсек НАТО анонсировал поставки танков Leopard 2 в Украину

Йенс Столтенберг призвал «дать пространство» союзникам для конфиденциальных переговоров, чтобы они могли прийти к консенсусу в вопросе отправки тяжелой техники.

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В ближайшее время Германия даст разрешение на поставки танков Leopard 2 в Украину, поэтому страны-союзники могут сейчас готовить тяжелую технику к отправке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом брифинге, который проходил 24 января.

По его словам, во время встречи с руководителем Бундесвера отдельно обсуждался вопрос поставки танков Leopard 2 в Украину. В этом контексте Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время будет окончательное разрешение Берлина об отправке тяжелой техники.

"Все страны, у которых они есть на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной — ред.), могут начать готовить их к передаче", — подчеркнул генсек и призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров, чтобы они могли прийти к консенсусу в вопросе поставок Leopard 2 в Украину.

Столтенберг считает, что тяжелая техника может позволить украинской армии проводить не только оборонительные, но и наступательные операции, в ходе которых будут освобождены захваченные Россией территории. Генсек, выступая на брифинге, напомнил, что ранее Украина получала модернизированные советские танки от восточных членов Альянса, а недавно Великобритания анонсировала отправку своих Challenger 2.

"Если сложить все это вместе — это огромный дополнительный вклад в обороноспособность Украины. И это очень важно и актуально, потому что Россия готовит новые наступления", — добавил Столтенберг, комментируя усиление военной помощи Украине.

Отметим, что во время этого же брифинга, проходившего 24 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что НАТО не должен становиться стороной полномасштабного конфликта в Украине. По словам главы Бундесвера, ФРГ продолжает оказывать помощь Киеву, а союзникам по Альянсу необходимо придерживаться принципа неучастия в войне.

Также 24 января американский телеканал ABC News анонсировал, что Украина может получить около 100 танков Leopard 2.