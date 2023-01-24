НАТО не должен быть стороной конфликта в Украине, — министр обороны Германии (видео)

ФРГ, по словам Бориса Писториуса, продолжает оказывать существенную помощь Украине, а страны Альянса должны придерживаться принципа, при котором блок не будет становиться одной из сторон, участвующих в войне.

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Североатлантический Альянс не должен становиться одной из сторон полномасштабного конфликта в Украине. Такое заявление 24 января сделал министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, ФРГ оказывает существенную помощь Украине, которая продолжает отражать вооруженную агрессию России.

Борис Писториус во время встречи с генсеком НАТО подчеркнул, что Германия является одной из лидирующих стран по объему предоставленной помощи официальному Киеву. Вместе с этим руководитель Бундесвера считает, что Североатлантический Альянс не должен становиться стороной вооруженного конфликта в Украине.

"Этот принцип действует и сегодня. НАТО не должно становиться при этом стороной войны", — добавил Писториус на встрече со Столтенбергом.

Отдельно глава Бундесвера прокомментировал возможные поставки танков Leopard 2 в Украину. По словам профильного министра, в этом вопросе было бы правильно взять паузу, чтобы просчитать риски и принять окончательное решение. Писториус заверил, что Германия не препятствует поставкам тяжелого вооружения и добавил, что ожидает вердикта по технике в ближайшее время.

[ + – ] Североатлантический Альянс не должен становиться одной из сторон войны в Украине, - глава Бундесвера

Отметим, что после Нового года генсек НАТО Йенс Столтенберг комментировал активные боевые действия в Украине и утверждал, что полномасштабная война перешла в решающую фазу. В этом контексте генеральный секретарь Альянса призвал союзников усилить военную помощь Киеву, чтобы ВСУ могли осуществить новое контрнаступление и победить в битве с РФ.

После окончания заседания союзников на авиабазе "Рамштайн" Йенс Столтенберг поприветствовал новый пакет помощи Украине и выразил надежду, что в ближайшее время украинская армия осуществит масштабное контрнаступление на одном из участков фронта.