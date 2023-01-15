"Мы в решающей фазе войны", - генсек НАТО рассказал, получат ли ВСУ больше западного оружия

По мнению Йенса Столтенберга, недавние сообщения некоторых стран о готовности передать Украине тяжелое вооружение является важным признаком того, что поставки будут увеличиваться в дальнейшем.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут получить еще больше тяжелого вооружения от западных союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что война с Россией перешла в решающую стадию, поэтому генсек НАТО ожидает, что союзники Украины будут более активными в вопросе поставок для ВСУ необходимое для обороны и контрнаступления вооружения.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", — подчеркнул он.

Ранее Германия, Франция, Польша и США анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины. Это впервые за 11 месяцев войны украинская армия получит западную бронетехнику. По словам Йенса Столтенберга, поставки тяжелой техники могут быть увеличены.

"Недавние обещания о предоставлении тяжелой боевой техники являются важными — и я ожидаю большего в ближайшем будущем", — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отметим, что заявления Столтенберга прозвучали накануне новой встречи в формате Рамштайн, которая состоится 20 января. Исходя из этого можно предположить, что украинская армия получит от союзников больше бронетехники для изменения ситуации на фронте.

У ВСУ будут танки Leopard 2, Challenger на подходе

11 января, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, глава Польши Анджей Дуда заявил, что Украине передадут танковую роту Leopard 2 в рамках международной коалиции. Западные танки намного лучше, чем танки советской эры, которые уже передавались украинской армии. По аналогии с HIMARS, Украина в дальнейшем может рассчитывать на увеличение поставок.

Главное отличие — в боекомплекте. В советских танках боеприпасы находятся вокруг экипажа — из-за особенностей автомата заряжания. А в западных боеприпасы хранятся в задней части башни, поэтому у экипажа повышаются шансы выжить, если танк будет подбит.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также рассматривает вопрос передачи Украине танков Challenger 2. Масса танка Challenger 2 может доходить до 75 тонн, поэтому нужно будет решить еще и вопрос логистики.

Помощь от Франции: броневики AMX-10RC и БТР Bison

После переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине боевых бронированных машин AMX-10RC и БТРов Bison. Машины AMX-10RC нередко называют "колесными танками" — из-за мощного 105-мм орудия.

БТР Bastion — это французский многоцелевой бронетранспортер, построен по 4х4 колесной формуле. Техника была разработана в 2012 году. За более 10 лет в эксплуатации Bastion использовали на Ближнем Востоке и Африке. Его бронирование защитит экипаж от пуль калибром 7,62 мм.

США передают Украине БТР M2 Bradley и новые САУ Paladin

Соединенные Штаты анонсировали рекордный пакет военной помощи на 3 млрд долларов, из которого более 2 млрд предназначены Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП M2 Bradley в модификации M2A2, созданные на опыте операции "Буря в пустыне". Также Штаты усилят украинскую армию одной из самых новых версий САУ М109A6 Paladin.

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия опередила США и других западных союзников по снабжению ВСУ военной техникой. Так, один батальон "Карпатская Сечь" захватил в Изюме 10 российских танков Т-80 и 5 гаубиц 2С5 "Гиацинт".

Также Фокус рассказывал, что кроме танков ВСУ могут получить и другие образцы западной бронетехники. Например, журналисты сообщали, что США рассматривают вопрос передачи Украине колесных ББМ Stryker.