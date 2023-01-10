"Хорош для защиты пехоты в ближнем бою": США могут передать Украине боевые машины Stryker, — СМИ

Журналисты пишут, что в Пентагоне еще не приняли окончательного решения. Однако следующий пакет военной помощи могут объявить во время нового заседания в Рамштайне.

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США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину в рамках предстоящего пакета помощи. Таким образом Вашингтон хочет помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Сообщается, что Stryker могут быть частью следующего транша военной помощи. В Белом доме могут объявить об этом уже на следующей неделе, примерно во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия. Однако окончательное решение еще не принято.

"На данный момент у нас нет никаких объявлений", — сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.

По его словам, Stryker не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою.

Операторы из армии США заявили журналистам, что колесная машина Stryker движется тише, чем Bradley. Она может перевозить до 9 солдат.

Издание пишет, что машины регулярно отправлялись в Ирак вместе с пехотными батальонами США, где они позволяли американским войскам быстро передвигаться по мощеным дорогам.

В материале сказано, что отправка мощных бронированных машин, таких как Bradley и Stryker может быть политической подготовкой к отправке Украине танков. Однако сейчас западные партнеры не могут определиться, кто же первый решится на это.

Боевая бронированная машина Stryker

Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад армии США. Созданы в начале 2000-х годов. Используются для оперативной доставки пехоты на поле боя или к месту вооруженного конфликта. Обеспечивают повышение боевых возможностей за счет броневого прикрытия, мобильных средств поддержки пехоты, а также возможность оперативного применения на значительных расстояниях от мест базирования.

Ранее Фокус писал, что Чехия предаст Украине новую партию танков Т-72. Глава чешского правительства собственноручно отставил послание для украинских защитников, а также анонсировал передачу ВСУ эвакуационной машины TREVA 30.

Еще напомним, что Швеция может передать Украине артиллерийские установки Archer. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, данный вид вооружения является главным приоритетом в помощи для Украины.