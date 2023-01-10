"Добрий для захисту піхоти у ближньому бою": США можуть передати Україні бойові машини Stryker, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що у Пентагоні ще не ухвалили остаточного рішення. Однак, наступний пакет військової допомоги можуть оголосити під час нового засідання в Рамштайні.

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США розглядають можливість відправлення бойових броньованих машин Stryker до України в рамках пакета допомоги. Таким чином Вашингтон хоче допомогти Києву відобразити очікуваний весняний наступ Росії. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела у Пентагоні.

Повідомляється, що Stryker може бути частиною наступного траншу військової допомоги. У Білому домі можуть оголосити про це вже наступного тижня приблизно під час засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні, Німеччина. Проте остаточного рішення ще не ухвалено.

"На цей час у нас немає жодних оголошень", — сказав представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

За його словами, Stryker не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти у ближньому бою.

Оператори з армії США заявили журналістам, що колісна машина Stryker рухається тихіше, ніж Bradley. Вона може перевозити до 9 солдатів.

Видання пише, що машини регулярно вирушали до Іраку разом з піхотними батальйонами США, де вони дозволяли американським військам швидко пересуватися брукованими дорогами.

У матеріалі сказано, що відправлення потужних броньованих машин, таких як Bradley та Stryker, може бути політичною підготовкою до відправки Україні танків. Однак зараз західні партнери не можуть визначитися, хто ж перший зважиться на це.

Бойова броньована машина Stryker

Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад армії США. Створено на початку 2000-х років. Використовуються для оперативного доставлення піхоти на полі бою або на місце збройного конфлікту. Забезпечують підвищення бойових можливостей коштом броньового прикриття, мобільних засобів підтримки піхоти та можливість оперативного застосування на значних відстанях від місць базування.

Раніше Фокус писав, що Чехія надасть Україні нову партію танків Т-72. Глава чеського уряду власноруч відставив послання для українських захисників, а також анонсував передачу ЗСУ евакуаційної машини TREVA 30.

Ще нагадаємо, що Швеція може передати Україні артилерійські настанови Archer. За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, цей вид озброєння є головним пріоритетом у допомозі для України.