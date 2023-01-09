З автографом прем'єра: Чехія надасть Україні нову партію танків Т-72 (фото)

Глава чеського уряду власноруч залишив послання для українських захисників, а також анонсував передачу ЗСУ евакуаційної машини TREVA 30.

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Чеська Республіка може передати Збройним силам України партію танків Т-72 та ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30. Про це написав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала на своїй сторінці у Twitter 9 січня.

Політик зазначив, що на одному із виділених для України танків він власноруч залишив повідомлення воїнам ЗСУ.

"На танку Т-72, який поїде в Україну, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", — повідомив прем'єр.

Крім того, Петро Фіала згадав про надання Україні евакуаційної машини.

"Під час відвідування армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому також може допомогти в Україні", — написав Фіала.

На підтвердження своїм словам політик опублікував знімки зі згаданою військовою технікою.

[ + – ] Петро Фіала залишив послання для ЗСУ на Т-72

Радянський Т-72 є наймасовішим танком другого покоління. Розробка та виробництво Т-72 проходили на Уралвагонзаводі у Нижньому Тагілі. Цей вид військової техніки стоїть на озброєнні понад 40 років у десятках країн світу.

У травні 2022 року міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявляла про готовність передати ЗСУ свої танки Т-72, в обмін на отримання німецьких Leopard 2. Уряди Німеччини та Чехії мали намір укласти контракт на передачу 20 танків Leopard 2A4 і 40 танків Leopard на заміну. При цьому сторони не уточнювали термінів постачання.

Нагадаємо, що 9 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився про передачу ЗСУ важких танків на кшталт американських Abrams та німецьких Leopard. Генсек зізнався, що не виключає такої можливості, проте гарантувати постачання не може.

Ще Фокус писав про те, що Польща веде переговори про створення коаліції країн для передачі Україні танків Leopard 2. Український військовий портал Defense Express припустив, що в коаліції могли б перебувати Фінляндія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Польща.