"Не виключаю": генсек НАТО пояснив, чи передадуть ЗСУ важкі танки

За словами Єнса Столтенберга, Україні критично важливо отримати саме зараз важку бойову техніку, яка допоможе звільнити військовим шляхом якнайбільше територій до того, як країни-противники сядуть за стіл переговорів.

Related video

Україна має шанси отримати найближчим часом необхідне для оборони та контрнаступу озброєння. Зокрема, важкі танки, ситуацію з якими генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував виданню Svenska Dagbladet.

Йшлося про постачання українським військовим американських танків Abrams та німецьких важких танків Leopard.

За словами генсека НАТО, він не відкидає можливості отримання ЗСУ такого типу озброєння. Але й говорити про постачання зі стовідсотковою впевненістю він також не може.

"Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду", — відповів на запитання журналіста видання Столтенберг.

Крім того, генсек Альянсу закликав країни-члени НАТО збільшити військово-технічну допомогу Україні.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишилася незалежною, то ми маємо продовжувати її підтримувати зброєю", — наголосив Столтенберг.

Він також висловив думку, що російсько-українська війна завершиться не на полі бою, а за переговорним столом. Тому до цього моменту Україні критично важливо звільнити військовим шляхом якнайбільше окупованих противником територій. А це, зі свого боку, залежить від співвідношення сил ЗСУ та ЗС РФ на землі.

Раніше Фокус писав про те, від кого Україні чекати на танки Leopard 2. Мінімум п'ять країн можуть передати невелику кількість танків Leopard 2, що в сумі дасть серйозне зміцнення для української армії без впливу на обороноздатність держав-донорів.

Нагадаємо, 7 січня у ЗМІ заявили, що Польща може передати Україні танки Leopard 2. За даними джерел, це лише питання часу.