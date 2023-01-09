Фінляндія, Польща, Німеччина: від кого Україні чекати на танки Leopard 2

Усього є до 5 країн, які можуть передати невелику кількість танків Leopard 2, що дасть серйозне зміцнення для української армії без упливу на обороноздатність держав-донорів.

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Прем'єр-міністр Польщі Маріуш Моравецький заявив, що Польща веде переговори про створення коаліції країн для передачі Україні танків Leopard 2. У виданні Defense Express припустили, від кого ЗСУ можуть отримати бронетехніку.

Як зазначив Моравецький, Варшава сама не постачатиме танки без ширшої коаліції країн. Польща готова передати Україні до 10 танків. Водночас голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумоха зазначає, що польська сторона може передати кілька десятків машин, але точно не сотні. Поряд із цим депутати з Фінляндії ініціюють обговорення про постачання танків Україні.

Автори зазначають, що Великобританія, Франція та Італія мають на озброєнні національні танки Challenger 2, Leclerc і C1 Ariete відповідно. Тому вони не передадуть Leopard 2. Також Австрія, Угорщина, Греція і Туреччина не передаватимуть Україні важку техніку з політичних причин.

Хто може передати Україні танки Leopard 2?

Колективне рішення про постачання до української армії танків Leopard 2 можуть ухвалити країни, які мають на озброєнні понад 100 танків:

Фінляндія — 100 Leopard 2A6 та 100 Leopard 2A4 на зберіганні;

Німеччина — 225 Leopard 2A5/2A6, 59 Leopard 2A7/2A7V і 55 Leopard 2A4 на зберіганні;

Швеція — 120 Leopard 2A5;

Іспанія — 108 Leopard 2A4 і 219 Leopard 2E;

Польща – 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 і 16 Leopard 2 PL.

Загалом є 1233 танки, з яких частина перебувають на зберіганні. Водночас країни можуть передавати невеликі партії машин, які разом дадуть суттєве підкріплення ЗСУ.

Нагадаємо, 7 січня в ЗМІ заявили, що Польща може передати Україні танки Leopard 2. За даними джерел, це лише питання часу.

6 січня в Міноборони Німеччини заявили, що Україна отримає до 40 БМП Marder. Навчання триватиме близько 2 місяців.