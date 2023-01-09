Польща може передати Україні символічну кількість танків Leopard, — радник Дуди

Як запевняє Якоб Кумох, інформація про постачання в Україну всіх польських танків Leopard 2 є абсурдною, оскільки Варшава не має наміру діяти самотужки в питанні військової допомоги.

Related video

Польща в межах військової допомоги може передати Україні символічну кількість танків Leopard 2. Про це в ефірі польського Radio Zet заявив радник президента з питань зовнішньої політики Якуб Кумох.

За його словами, Польща справді може передати Україні танки Leopard 2, але йдеться про символічну кількість.

Якуб Кумох наголосив, що українські Збройні сили можуть отримати від Варшави до 10 одиниць техніки. Питання передавання Україні танків Leopard 2 зараз перебуває на розгляді, а остаточне рішення ухвалить президент Анджей Дуда за підсумками засідання Бюро національної безпеки Польщі.

"Необхідно визначити, що саме хочуть робити наші союзники. Скільки Leopard 2 поставить Польща? Абсолютно не всі. Говорити про те, що Польща віддасть кілька сотень штук, — абсурд. Польща нічого не робитиме самотужки", — продовжив Кумох, коментуючи можливе передавання Україні танків Leopard 2

Радник Анджея Дуди також зазначив, що Польща була одним з ініціаторів надання Києву ракетних комплексів Patriot, які здатні посилити українську ППО.

[ + – ] Польща може передати Україні символічну кількість танків Leopard 2

Зазначимо, що напередодні Нового року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація, що Фінляндія може стати першою країною, яка постачатиме танки Leopard 2 в Україну. Зокрема, місцеві парламентарі відправили уряду офіційний запит, у якому закликали владу розпочати відправлення важкого озброєння на потреби ЗСУ.

6 січня німецьке видання Spiegel повідомило, що Міноборони Німеччини планує відправити в Україну до 40 бойових машин піхоти Marder, після чого Бундесвер почне розглядати питання щодо постачання танків Leopard 2.

Цього ж дня, 6 січня, видання The Wall Street Journal поінформувало, що Польща може передати Україні свої танки Leopard 2.