Готові віддати будь-що: Польща може передати Україні свої танки Leopard, — WSJ

За словами людей, близьких до польського уряду, надання Україні танків Leopard є лише питанням часу.

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Польща розглядає прохання України щодо надання бойових танків Leopard німецького виробництва. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Наміри польського уряду підтвердив чеський чиновник, який причетний до постачання західного озброєння в Україну. Він повідомив журналістам, що у Польщі "розглядають можливість віддати будь-що тільки для того, щоб допомогти Україні".

За словами директора Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру Славомира Дебські, загалом Польща має на озброєнні 240 танків Leopard. Він зазначив, що вони вирушать до України, як тільки Польща отримає замість них нові танки з Південної Кореї та Сполучених Шатів Америки.

Крім того, передачу німецьких танків для ЗСУ мають схвалити у Німеччині. За словами Дебські, опір західних країн у питаннях постачань для української армії знизився внаслідок дипломатичного тиску.

"Це саме те, за що Польща виступала протягом багатьох місяців", — додав Славомир Дебскі.

У публікації також згадується, що на початку повномасштабної війни Польща надала Україні 240 своїх модернізованих танків радянського виробництва.

Нагадаємо, що 6 січня у виданні Politico повідомили про можливу передачу Україні танків Leopard або Abrams. За словами журналістів, у США та Євросоюзі ведуться з цього приводу дискусії.

Фокус також писав про те, що згідно із заявою голови оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерман, тиск на Олафа Шольца у питанні надання ЗСУ важкого озброєння діє. Про це Штрак-Циммерман написала 6 січня у Twitter.

Ще ми повідомляли про те, що фінляндські парламентарі направили запит до уряду, щоб почати постачати Україні танки Leopard. Інформація про це з'явилася 27 грудня на сайті одного із ініціаторів звернення.