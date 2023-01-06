Наступний крок. Захід може передати Україні танки Abrams та Leopard, – Politico

Експерти стверджують, що постачання БМП можуть відкрити шлях до танків, оскільки Bradley розроблявся для роботи у тандемі з Abrams. Однак поки дискусії продовжуються, машини зможуть ефективно працювати і з українськими Т-64 та Т-72.

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Сполучені Штати та європейські союзники можуть піти на передачу Україні танків, які боєздатніші, ніж машини радянської доби. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Рішення про постачання БМП Marder та M2 Bradley може відкрити шлях до постачання потужніших та сучасніших західних танків. Два американські чиновники та експерти кажуть, що поки Захід неохоче йде на таке рішення. Проте дискусії продовжуються.

Західні танки зможуть змінити правила гри для Києва, який використовує машини радянської доби зі своїх запасів та країн Європи.

"Leopard або Abrams мобільніші, точніші і мають більшу дальність у порівнянні зі старими радянськими танками. Вони також ефективніші для захисту військ, ніж старі танки чи навіть західні БМП, оскільки Україна продовжує зазнавати втрат на полі бою", — зазначають журналісти.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що БМП M2 Bradley покликані до застосування в тандемі з танками Abrams, забезпечуючи додаткові можливості. Водночас поки немає західних танків Bradley зможуть ефективно працювати і з українськими танками на кшталт Т-64 або Т-72.

Нагадаємо, 6 січня голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Німеччина працюватиме для того, щоб Україна отримала танки Leopard 2.

6 січня аналітик Томас Тейнер заявив, що M2 Bradley, Marder та AMX-10RCR дозволять знищувати російську живу силу та техніку. Вони розроблялися у роки холодної війни протистояння СРСР.