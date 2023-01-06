Ударна тріада: як ЗСУ посилять західні БМП M2 Bradley, Marder і ББМ AMX-10RC (фото)

Українську армію посилять машинами, які на голову вищі за радянські аналоги. Аналітик Томас Тейнер вважає, що Захід пішов на такий крок через повідомлення про нову хвилю мобілізації в РФ.

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Сполучені Штати, Німеччина та Франція постачатимуть в Україну свої БМП M2 Bradley, Marder 1A3 і ББМ AMX-10RC. Італійський військовий аналітик і колишній військовий Томас Тейнер проаналізував, чим вони будуть корисні для України.

БМП Marder — знищить ворожу піхоту

Аналітик зазначає, що, найімовірніше, Україна отримає не найновіші німецькі БМП Marder. На озброєнні німецької армії є дуже мало найсучасніших Marder 1A5 і 1A5A1, тому ЗСУ отримають Marder 1A3 — машину 1990-х років. Одним із головних недоліків німецької БМП є те, що командиру потрібно вилазити з вежі, щоб вистрілити з протитанкового комплексу Milan.

[ + – ] Marder 1A3 на голову вищий, ніж радянські БМП

Водночас БМП Marder на голову вищий за своїми можливостями, ніж більшість тих, які зараз є на озброєнні ЗСУ. БМП оснащується якіснішою оптикою та засобами зв'язку. Тому БМП Marder "знищить багато російської піхоти", резюмує Тейнер.

Основні характеристики БМП Marder 1А3:

бронювання — захист від 20-мм і 25-мм підкаліберних боєприпасів;

озброєння — 20-мм гармата Rheinmetall MK 20 Rh і ПТРК Milan;

максимальна швидкість — 65 км/год.

M2 Bradley — знищить будь-який танк

Томас Тейнер пише, що, ймовірно, українській армії передадуть M2 Bradley не найновішої модифікації M2A2 ODS. Однак вона буде ще кращою, ніж Marder 1A3. Американські БМП йдуть із гарматою більшого калібру, новою оптикою та ПТРК TOW, який знищить будь-який російський танк. Також командиру екіпажу можна атакувати мету з ПТРК, не залишаючи машини.

[ + – ] M2 Bradley

У США на зберіганні є близько 2800 БМП Bradley, тому їх постачання Україні не вплине на Штати. До того ж шасі від машини використовують для РСЗВ M270, які є в українській армії. Це спростить освоєння техніки для військових.

Основні характеристики БМП M2 Bradley:

бронювання — захист від 30-мм підкаліберних снарядів;

озброєння — 25-мм гармата М242 та 2 ПТРК TOW;

максимальна швидкість — 64 км/год.

AMX-10RC — ідеальний варіант для засідок і операцій підтримки

Франція анонсувала передачу Україні неназваної кількості броньованих бойових машин (ББМ) AMX-10RC. На думку Тейнера, ЗСУ отримають модернізований варіант 10RCR, який має посилене бронювання. Французькі БМП ідеально підійдуть українській армії для проведення:

підтримки;

розвідки;

засідок.

105-мм зброя зможе знищувати невеликі бетонні "бункери". Армія РФ їх встановлює на всіх лініях фронту.

[ + – ] AMX-10RC підійде для засідок і операцій підтримки

Основні характеристики AMX-10RCR

бронювання — захист від 23-мм бронебійних снарядів із відстані від 300 метрів у лобовій частині, круговий захист від великокаліберних кулеметів 12,7 мм;

озброєння — 105-мм гармата f2 BK MECA L/47, кулемет калібру 7,62 та 12,7 мм (опціонально);

максимальна швидкість — 85 км/год по шосе.

Розроблялися для знищення радянської техніки

Усі три машини, як зазначає італійський аналітик, розроблялися за доби холодної війни для знищення радянської техніки.

"Ще тоді вони були найкращими за радянські. З того часу всі три стали ще смертоноснішими... а російська броня — той самий мотлох, що й у 1970-х", — резюмує Томас Тейнер.

Він також припускає, що повідомлення про нову хвилю мобілізації в РФ змусили Захід піти на постачання західних БМП. Тому аналітик вважає, що далі підуть італійські ББМ Centauro, шведські БМП CV-90. Великобританія відправить танки Challenger 2, і лише після цього підуть німецькі Leopard і американські Abrams.

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ повідомили, що канцлер Олаф Шольц погодив із президентом Джо Байденом передачу Україні БМП Marder.

4 січня президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні БТР Bastion і БМП AMX-10RC.