Макрон пообіцяв Україні необхідну військову техніку: що саме поставить Франція (фото)

Нові постачання військової техніки в Україну підтвердив президент країни Володимир Зеленський після розмови зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

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Найближчим часом Франція передасть Збройним силам України танки та БТРи. Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.

"Була довга та докладна розмова з президентом Франції про поточну ситуацію. Подякував за рішення про передавання Україні легких танків та БТР "Бастіон", а також за активізацію роботи з партнерами в цьому напрямку", — написав Зеленський.

Зі свого боку, видання Reuters із посиланням на представника Єлисейського палацу, який поговорив із журналістами на правах анонімності, повідомило про передавання французькою стороною бронемашин AMX-10 RC.

За словами французького чиновника, з яким поговорили журналісти видання, поставити військову техніку до України пообіцяв президент країни Емманюель Макрон під час телефонної розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

"Уперше бронетехніка західного виробництва постачається на підтримку української армії", — сказав представник Єлисейського палацу.

За його словами, йдеться про бронемашини AMX-10 RC. Однак дату постачання та її обсяг чиновник не уточнив.

БТР "Бастіон" та AMX-10 RC: що про них відомо

"Бастіон" — це французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat, так само класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-всешляховик. Він побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA та спочатку проєктувався для французького спецназу, що діє в Африці.

Розрахований на перевезення групи з 5 бійців спецназу. На даху "Бастіону" можна встановити кулемет. Також БТР можна забезпечити гранатометами. Техніка має протимінний захист.

[ + – ] Французький багатоцільовий бронетранспортер

AMX-10RC — французький важкий бронеавтомобіль, що часто класифікується також як колісний танк. Виконує роль розвідувальної машини, здатної до боротьби з ворожою бронетехнікою.

Машина має привід на всі 6 коліс, проте механізм повороту подібний до гусеничної техніки. Основним озброєнням AMX-10 RC є гармата середнього тиску 105/47 F2 MECA калібру 105 мм, встановлена в башті.

[ + – ] Французький важкий бронеавтомобіль

Нагадаємо, 4 січня секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до Німеччини через постачання танків. За його словами, російсько-українська війна давно переросла у глобальний конфлікт. Тому військова допомога, яку європейські країни надають Україні, важлива не лише для нас, а й для них.

Фокус також писав наприкінці грудня 2022 року про те, що президент Франції розповів про постачання САУ Caesar в Україну. Макрон зазначив, що додаткова військова допомога може бути доставлена в Україну вже в першому кварталі 2023 року.