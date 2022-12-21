"Залежить від переговорів": Макрон розповів про поставку САУ Caesar в Україну

Президент Франції зазначив, що додаткова військова допомога може бути доставлена до України вже у першому кварталі 2023 року.

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Франція має намір надати Україні зброю та боєприпаси на початку 2023 року. Зокрема, йдеться про самохідні артилерійські установки Caesar. Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю з авіаносця "Шарль де Голль", пише Sud-Ouest.

За словами Макрона, Збройні сили України високо цінують французькі САУ Caesar. На цей час президент Франції не озвучує конкретної кількості виділених Україні установок, заявляючи, що точна цифра залежить від переговорів із Данією.

Поки що в Парижі заявляють про плани доставити в Україну від 6 до 12 САУ Caesar. Президент наголосив, що військова допомога з боку Франції здійснюється протягом останніх тижнів.

"В останні дні Франція доставила додаткову зброю, ракетні установки, Crotales, обладнання понад те, що ми вже поставили", — розповів французький лідер.

Еммануель Макрон також згадав про те, що українцям потрібна техніка для того, щоб захищатися від масованих обстрілів з боку Російської Федерації.

"Ми також працюємо з міністром збройних сил, щоб у першому кварталі ми знову могли доставити корисну зброю та боєприпаси, щоб українці могли захиститися від бомбардувань", – сказав Макрон.

Що відомо про САУ Caesar?

Самохідні артилерійські установки Caesar калібром 155 мм виробляє французьке підприємство Nexter. Установки цінні тим, що з моменту прибуття на точку стрільби аж до відкриття вогню потрібно всього близько хвилини.

САУ Caesar здатні здійснювати 6 пострілів за хвилину, проте комплекту боєприпасів вистачає на кілька хвилин. В установці може зберігатись 18 снарядів.

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Нагадаємо, що у вересні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із колегою із Франції Катрін Колонною. Глави МЗС обговорювали можливість постачання до України нової партії САУ Caesar.

Фокус також писав, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив про ведення переговорів з приводу відведення важкого озброєння РФ з території Запорізької атомної електростанції.

Ще ми повідомляли, що Олена Зеленська зустрілася з Бріжит Макрон у Парижі. Перші леді завітали до початкової школи, в якій навчаються українські діти із сімей тимчасових переселенців.