Перші леді України та Франції відвідали школу в Парижі

Олена Зеленська та Бріжит Макрон зустрілися з українськими дітьми у французькій столиці.

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Перша леді України Олена Зеленська в межах свого офіційного візиту до Франції разом із колегою Бріжит Макрон відвідала початкову школу в Парижі, де навчаються українські діти із сімей тимчасових переселенців. Про це Зеленська повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Для візиту в початковий навчальний заклад дружина президента України обрала образ total black. На ній була водолазка, блейзер із золотими ґудзиками, прямі штани та шкіряні лофери. Свій аутфіт Зеленська доповнила акуратною укладкою, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

Дружина Емманюеля Макрона продемонструвала вбрання в темно-синьому кольорі. Вона скомбінувала елегантне пальто із золотими ґудзиками з водолазкою та обтислими штанами. Взула Бріжит замшеві ботильйони на шпильках. А на руках у першої леді Франції були шкіряні рукавички. Зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж смокі-айз чудово доповнили її ансамбль. У самому приміщенні школи перша леді одягла стильні оптичні окуляри в чорній оправі.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

Нагадаємо, свій візит до Франції Олена Зеленська розпочала із зустрічі з першою леді країни Бріжит Макрон.