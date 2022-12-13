Перша леді України у вишуканому костюмі на зустрічі з Бріжит Макрон

Олена Зеленська свій візит до Франції розпочала із зустрічі з першою леді країни.

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Перша леді України Олена Зеленська з офіційним візитом приїхала до Франції. Вона відвідала Єлисейський палац, де її зустріла французька колега Бріжит Макрон.

Перша леді України мала елегантний вигляд. Для зустрічі вона обрала чорний костюм, що складався з прямих штанів зі стрілками та жакету нестандартного крою з накидкою. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Волосся Зеленська зібрала в акуратний низький пучок, зробила ніжний макіяж з акцентом на очах та завершила аутфіт улюбленими золотистими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

[ + – ] Олена Зеленська Фото: Instagram @olenazelenska_official

Пані Макрон для зустрічі одягла сірий костюм від Louis Vuitton із золотими гудзиками на спідниці міді. Образ перша леді Франції доповнила чорними щільними колготами та чорними замшевими ботильйонами на підборах.

Укладку з прикореневим об'ємом, макіяж смокі-айс, браслети та каблучки гармонійно завершили образ дружини президента Франції.

[ + – ] Олена Зеленська та Брижит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

"Перша леді Франції Бріжит Макрон — одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великою подругою України: це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України "конвоями життя" у перші дні російського нападу. Її фонд зробив великий внесок у відновлення української медицини", — написала Зеленська в пості в Instagram.

У перших леді найближчими днями буде насичений графік. Відомо, що вони відвідають паризьку школу, в якій навчаються українські діти із сімей тимчасових переселенців.

"Радію, що Париж став першим французьким містом, де розпочалося офіційне вивчення української мови у школах. А французький уряд навіть створив віртуальні класи з навчання української мови. Пані Макрон із захопленням розповідала про українських жінок. Під час зустрічі з українками вона відчула, що це неймовірні люди з неймовірною енергією", — додала перша леді України.

Нагадаємо, Олена Зеленська опублікувала фото у повсякденному образі з нагоди другого Національного тижня читання, який розпочинається 12 грудня.

Також Фокус писав, що Олена Зеленська здобула престижну нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards.