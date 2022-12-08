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Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards (відео)

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Фото: Getty Images | Олена Зеленська

Перша леді розділяє нагороду з народом України.

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Олена Зеленська отримала престижну нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards. Про це перша леді повідомила у своїх соцмережах.

Нагороду дружині Володимира Зеленського вручила Гілларі Клінтон в онлайн-форматі, адже перша леді приєдналася до заходу через відеозв’язок.

"Хочу сказати відверто: я не маю відчуття, що ця нагорода належить лише мені. Вся Україна зараз бореться за свободу й водночас – за мирне життя у всьому світі. Тому дозвольте мені подякувати й розділити цю відзнаку з кожною українкою та українцем, що відстоюють право на мир", — зазначила дружина президента.

The Hillary Rodham Clinton Awards щорічно вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

Зазначимо, що окрім першої леді України, серед лауреаток престижної премії є ще три українки.

Нагадаємо, перша леді України показала, як зустрілася з королем Великобританії Карлом ІІІ.

Також Фокус писав про рейтинг "100 найвпливовіших жінок" 2022 року, у який увійшли Олена Зеленська, Алла Пугачова, Тайра та ще кілька українок.